Periodista de Breitbart asegura que fue despedida tras publicar mensajes antimusulmanes

El medio ultraconservador Breitbart News despidió abruptamente a la editora Katie McHugh, que la periodista atribuye a los polémicos comentarios sobre los musulmanes que publicó tras los ataques terroristas del pasado sábado, que dejaron un balance de siete víctimas mortales y casi 50 heridos, de los que no se retracta.

"No hubiera habido un ataque terrorista en Reino Unido si no hubieran vivido allí musulmanes #LondonBridge", este es el mensaje que publicó la editora, quien se enzarzó además en las redes con algunos usuarios que criticaron sus comentarios.

La compañía ha declinado dar explicaciones por su despido, pero la periodista informó de su cese con otro polémico mensaje: "Britbart News me despidió tras decir verdades sobre el Islam y la inmigración musulmana".

La periodista, que ha recibido el respaldo de la comentarista conservadora AnnCoulter, ha abierto una página para recaudar dinero para, según dice, pagar sus facturas médicas y volver a conseguir empleo.



"Cualquiera que sea la razón para despedirla, Katie McHugh es una gran reportera", escribió Coulter.

McHught, que desde 2015 ha escrito cientos de artículos para el portal de noticias, defiende su posición amparándose en las palabras del propio presidente estadounidense.

"No hice nada malo. Como dice el presidente Donald Trump, si no somos inteligentes, (la situación) solo va a empeorar", asegura.

Según el portal donde se ha iniciado la recaudación de fondos, McHught tiene que pagar "facturas médicas esenciales" mientras busca otro trabajo.

"No va a dar marcha atrás y no se disculpará por decir la verdad. Es hora de que los perdedores de la izquierda y de la derecha sepan que apoyaremos a quienes dicen la verdad que tratan de silenciar", indica el mensaje de Wesearchr.



Sus comentarios desataron el sábado un torrente de reacciones. El actor indio-iraní Pej Vahdat le dijo que era una "auténtica estúpida" a lo que la periodista contestó "tú eres indio".

La periodista tiene un historial de publicar tuit raciales, como este en el que llama "retrasados" a los mexicanos.



Mexicans wrecked Mexico & think invading the USA will magically cure them them of their retarded dysfunction. LOL. https://t.co/H5D7YFLGNQ

— Katie McHugh🇺🇸 (@k_mcq) September 17, 2015