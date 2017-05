El 'Aliento del dragón': un horticultor británico asegura haber creado el chile más picante del mundo

Mike Smith, un británico de 53 años que realizó cruces para dar con una planta visualmente atractiva para exhibirla en una feria, dio por casualidad con el chile más picante del mundo, según aseguró.

El poder de este chile, del tamaño de una uña humana, es tan fuerte que lo han bautizado como 'Aliento del dragón' (Dragon´s Breath, en inglés).

Smith, originario de Gales y quien lleva ocho años cultivando plantas, quedó encantado y contento, pese a que no cumplió con el objetivo inicial de su búsqueda, según declaró al diario The Telegraph.



New Dragon's Breath chilli (from Wales) so fiery you're at risk of death if you eat whole one! https://t.co/BEzdqK05HJ

— Dave Moreau (@DaveMoreau) May 18, 2017