Nate se convierte en huracán rumbo a EEUU con su mira puesta al oeste de Nueva Orleans

Doce años después del Huracán Katrina, la ciudad de Nueva Orleans vuelve a temer por una catástrofe ante la proximidad de Nate, que se convirtió en huracán al filo de la medianoche del viernes en su ascenso hacia el norte desde el Yucatán.

Los residentes de la ciudad, propensa a las inundaciones y devastada en 2005 por Katrina, temen que el sistema de drenaje no esté preparado, después de fallas recientes durante tormentas en julio y agosto. Las catástrofes recientes por huracanes en Texas, Florida y Puerto Rico han aumentado el miedo.

El alcalde de la ciudad, Mitch Landrieu, trató este viernes por la tarde de calmar durante una rueda de prensa en la que aseguró que 109 de las 120 estaciones de bombeo están funcionando.

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) informó que Nate se convirtió en huracán a su paso junto a la península del Yucatán. Una alerta por marejada de tormenta, la causa mayor de muertes en un huracán, ha sido emitida para toda la costa entre Morgan City, en Louisiana, hasta los condados de Okaloosa/Walton en Florida.

A las 10:30 pm del viernes, Nate tenía vientos máximos sostenidos de 75mph y avanzaba en dirección norte-noroeste a 22 mph.



Hurricane #Nate Update: Air Force Hurricane Hunter finds that Nate has become a hurricane: https://t.co/2GyAERl7E1