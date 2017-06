Acusan a la madre de uno de los jóvenes desaparecidos en el mar en 2015 de negligencia

Austin Stephanos y Perry Cohen, de 14 años, desaparecieron en las aguas de Florida en julio de 2015. El Departamento de la Policía de la Florida sostiene que a madre del primero permitió que salieran en una embarcación "mínimamente equipada", pero el estado no presentará cargos.

U.S. Coast Guard via AP

Imagen de archivo de Perry Cohen (i) y Austin Stephanos (d), desaparecidos hace nueve meses en las aguas de Florida. U.S. Coast Guard via AP

El Departamento de la Policía de la Florida sostuvo que la madre de uno de los jóvenes de 14 años que desaparecieron en 2015 en el mar tras salir a pescar cometió una negligencia, aunque el estado no presentará cargos.

Dicho Departamento sostuvo que Carly Black mostró una "falta notoria de juicio y falta de diligencia" que "tuvo el efecto de culminar en la desaparición de los dos muchachos que ahora se cree que han fallecido", según informó The Palm Beach Post.

Austin Stephanos y Perry Cohen, de 14 años, desaparecieron en las aguas de Florida en julio de 2015 cuando salieron a pescar. Su caso tuvo en vilo a todo el país. Su embarcación fue encontrada varios días después a unas 67 millas del islote de Ponce, en el condado de Volusia, aunque los cuerpos de los jóvenes no estaban en ella.

Pese a que dicho Departamento concluyó en su reporte que la investigación demostró que se podrían presentar cargos contra al menos uno de los progenitores, el fiscal del estado de la Florida respondió que no existen pruebas suficientes. De esta manera, el estado no va a presentar cargos porque navegar en alta mar no es considerado una "actividad inherentemente peligrosa".

Los investigadores sostienes que Black, madre de Stephanos, permitió que los dos adolescentes salieran a navegar con una embarcación "mínimamente equipada", en la que no había los elementos mínimos de seguridad por si pasaba algo mar adentro. Además, ella sabía que los padres del otro joven le habían prohibido navegar si no iba acompañado de una persona adulta.



publicidad

El reporte también critica que la madre esperara hasta dos horas antes de hablar con los progenitores del amigo de su hijo y tampoco notificara la desaparición de los dos adolescentes a las autoridades.



Buscan a 2 adolescentes extraviados en alta mar Univision 0 Compartir





Sin noticias de lo que sucedió

La última esperanza de los familiares de descubrir qué había ocurrido con sus hijos se centró en el teléfono iPhone de uno de los niños que fue recuperado en la embarcación.

Ante la preocupación por parte de los padres de Cohen de que el dispositivo no sería llevado a las autoridades para sacar la información y ver si este contenía alguna pista sobre lo que le ocurrió a los adolescentes, estos interpusieron una demanda en la corte exigiendo la entrega del teléfono a la policía.

Sin embargo, la familia Cohen emitió un comunicado poco después informando que habían retirado la demanda. Estos dijeron que los padres de Stephanos se comprometieron a compartir cualquier información que sea encontrada en el celular, tanto con ellos como con las autoridades.



publicidad

Antes de que ambos menores se desvanecieran en el mar, Cohen le envió a su madre un mensaje de texto que decía: "Mamá, es Perry. Mi iPad está muerta, te envío un mensaje de texto en un rato. Te amo".





Pamela, la madre de Cohen le respondió: "Ok. Quería que durmieras en casa hoy, te extraño. Salimos el domingo para Nueva York. ¿Qué hay de tu trabajo?".

Él aseguró que había estado haciendo sus asignaciones y escribió: "Pero iba a dormir en...". Nunca terminó el mensaje.