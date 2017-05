"Aquí estoy": esta es la nueva imagen de Chelsea Manning

Ha tardado solo un día en publicar una imagen con su nuevo aspecto. Chelsea Manning, quien salió de la cárcel este martes tras cumplir siete años de los 35 de su sentencia por filtrar información confidencial a WikiLeaks, posteó su primera foto como mujer.

En un mensaje en su cuenta de Instagram -que en una hora consiguió unos 5,000 me gusta- apareció con el pelo corto, los labios pintados y un jersey negro. "Ok. Aquí estoy", escribió Chelsea, añadiendo el hashtag #HelloWorld (#HolaMundo, en español).

Un proceso complicado en la cárcel

Chelsea Manning, quien nació con sexo masculino y se llamaba Bradley Edward, no había aparecido con su nueva identidad después de que anunciara que era transgénero.

Manning anunció, nada más conocer su sentencia de 35 años en 2013 que era "una mujer". "Así es como me siento y me he sentido desde la infancia, quiero comenzar una terapia de hormonas lo antes posible. Espero que me apoyen en esta transición", dijo ya desde la prisión.

Hasta ahora, solo se conocía una imagen en blanco y negro en la que, aparentemente, llevaba una peluca. Su decisión no sorprendió a su familia, a la que ya había avisado, y durante su reclusión en el centro de seguridad de Fort Leavenworth, Kansas, comenzó el tratamiento hormonal.



En el centro, realizó una huelga de hambre para solicitar un cambio de sexo y finalmente consiguió el permiso tras nueve días. Pero, la situación en la cárcel para ella fue difícil, según denunció su abogada, hasta tal punto que intentó suicidarse hasta en dos ocasiones.

"Ha sido muy difícil para ella vivir como mujer en una cárcel para hombres, el Ejército la forzó a cortar su pelo cada dos semanas como un hombre, en detrimento de su bienestar emocional. Ha sido muy difícil para ella y por eso está feliz de poder salir y vivir como la mujer que es", explicó la representante legal Nancy Hollander.

Al poco de abandonar la cárcel el miércoles, Manning publicó una primera imagen en la que tan solo se veían unas zapatillas negras acompañadas de esta frase: "Primeros pasos de libertad".



Manning fue condenada a 35 años de prisión por filtrar en 2010 al portal WikiLeaks un número récord de documentos sobre la guerra de Irak y de Afganistán así como cables del Departamento de Estado. Sin embargo, el expresidente Barack Obama le conmutó gran parte de su condena por el arrepentimiento que mostró.