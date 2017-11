Las mujeres dejarán de ser el 'sexo débil' en el diccionario de la Real Academia Española, aunque no del todo

The Washington Post destapó una grabación de 2005 en la que Trump presume de haber engañado a Melania y dice que puede seducir a cualquier mujer. Es una conversación con Billy Bush, un presentador televisivo que es primo de los dos presidentes republicanos. Bush y Trump conversan mientras esperan para grabar una entrevista. "Lo dije, me equivoqué, me disculpo", dijo el empresario días después para bajar el revuelo generado a pocos días de las elecciones. “Bill Clinton me ha dicho cosas mucho peores en el campo de golf. Me disculpo si alguien se ofendió”.