Un estadounidense queda plantado en el altar luego de que deportaran a su prometida a El Salvador

Joven hispano no alcanzó a casarse con su novia para evitar que una deportación los separara

Joven hispano no alcanzó a casarse con su novia para evitar que una deportación los separara

Pasó lo que Robert Paulino, de 21 años, tanto temió. Su novia de 23 años y con quien esperaba casarse, Wendy Miranda, fue deportada a El Salvador, el país del cual escapó de adolescente por distintas amenazas de muerte tras presenciar un asesinato de maras en su vecindario.

Paulino, ciudadano estadounidense y su novio desde hace seis años, intentó casarse con Miranda dos veces este mes en un intento por salvarla de la deportación. Lo intentó primero el 5 de mayo en el centro de detención de inmigrantes Irwin, en Georgia. Pero ella había sido trasladada a otro reclusorio del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Louisiana. Se marchó entonces a Louisiana con el matrimonio en mente, pero el juzgado no se lo permitió porque el prometido no tenía el documento de identidad de Miranda: lo tenía ICE.



La salvadoreña Wendy Miranda había sido detenida por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) a fines de marzo y enviada a un centro de detención de inmigrantes en Georgia, semanas antes de que pudiera casarse con el estadounidense Robert Paulino, su novio por seis años.

Miranda había llegado a Estados Unidos en 2008, donde solicitó asilo y se fue a vivir con su madre en Durham, Carolina del Norte. Fue allí donde conoció a Paulino en la escuela secundaria.

El pedido de asilo de Miranda fue negado en agosto de 2016 y le fue emitida una orden de deportación. Ella siguió batallando que no la expulsaran y solicitando una serie de suspensiones de deportación, pero finalmente fue detenida el pasado 22 de marzo.



"No sé que voy a hacer", dijo al teléfono Paulino en una conversación este viernes con Univision Noticias desde Durham, Carolina del Norte. "Necesitamos encontrar un lugar para que ella pueda quedarse. Creo que debo irme para allá, no está segura".

"(Miranda) no tiene antecedentes criminales y no representa una amenaza para la seguridad nacional de la comunidad de Durham, a la que ella llama hogar. Ella no era uno de esos criminales violentos a los que el presidente Trump prometió encontrar y deportar", dijo a Univision Noticias el congresista demócrata de Carolina del Norte G.K. Butterfield.

Butterfield incluso desafía a ICE, quien aseguró que Miranda había agotado todas sus alternativas legales para mantener un caso de asilo en Estados Unidos. Señala que la petición de Mirada para reabrir su caso de asilo, presentado ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, aún estaba pendiente en el momento de su deportación –algo que el congresista considera "extremadamente desalentador".



Para el legislador demócrata, el resultado en el caso de Miranda habla de un problema mucho mayor en el país: "Es un ejemplo verdaderamente desafortunado de lo que ahora es posible bajo las políticas de inmigración de la administración Trump".

El presidente Trump ha prometido que encontraría a los pandilleros del movimiento Mara Salvatrucha (MS-13) y que ellos como cualquier criminal serían expulsado de Estados Unidos.

Paulino, ahora solo en Estados Unidos, dice que él y Miranda se habían planteado la idea de sacarla de El Salvador a México o a República Dominicana en el caso de que ella fuera deportada. Pero hasta hoy estaban totalmente centrados en su plan A: el de detener la deportación. El plan B aún no ha tomado forma. "No lo sé", dijo un Paulino nervioso por teléfono, "no sé", insistió tras una larga pausa.