ICE atrajo a un indocumentado a sus oficinas engañado para deportarlo, según su abogada

Luis Plaza Moreno, un inmigrante mexicano de 44 años, fue deportado después de que agentes de ICE lo engañaran haciéndole creer que iban a darle varios documentos para residir en Estados Unidos si se acercaba en persona a sus oficinas, según denunció su abogada.

Este padre de seis hijos fue arrestado el 25 de octubre en una oficina de Inmigración de Oklahoma. Él fue voluntariamente a presentarse, citado por su abogada, porque "ella tenía una muy buena noticia para mí, que los oficiales habían decidido renovar mi permiso de trabajo", según contó a Univision Noticias desde Guanajuato, México.



De esta manera, confiado y feliz porque "íbamos a estar más tranquilos, iba a sacar mi licencia de manejo", se presentó ante inmigración sin imaginar que acabaría deportado.

Moreno llegó a Estados Unidos, de manera ilegal, en 2002. Según su familia y su representante legal, Giovanni Perry, se le permitió permanecer en el país luego de haber sido arrestado por manejar sin licencia en 2011. Durante tres años se presentó regularmente ante las autoridades migratorias, según indicó la agencia AP. En 2014, solicitaron una extensión de su estadía.

"Tú no eres una prioridad. No te estamos buscando. Deja de aparecer. No quiero saber nada más de usted '', afirmó Perry que fue la respuesta de ICE.

Por eso no volvió a presentarse ante las autoridades. Solo hasta ese 25 de octubre, cuando fue a buscar la extensión de su permiso de trabajo y de estadía en el país, tal como le habían dicho los agentes.

Carl Rusnok. portavoz de ICE citado por AP, justificó su expulsión por no haberse reportado durante tres años. Sin embargo, su abogada insistió en que ICE le había dicho que no era necesario porque no era considerado una prioridad para la deportación.

“Ahora pienso que no puedo confiar en ellos. Me dicen una cosa y hacen otra", indicó Perry.

Una familia dividida

“Es un dolor tan grande, tanto para mí como para mis tres pequeños”, dijo Rosa Esela Arias, esposa de Moreno, a Univision Noticias. "El niño chiquito, en la mañana, preguntaba mucho por él. No sé qué decirle", se lamentó entre lágrimas. Ella conoció a su esposo cuando tenía 15 años y han estado juntos por 27. Hasta ahora, que él fue expulsado.



"Nunca nos hemos separado. Decidimos venirnos para acá para hacer algo mejor para mis tres hijos. Los trajimos pequeños”, explicó con lágrimas, mientras recordó que su esposo salió ese día tranquilo "con el dinero para la solicitud del permiso". Fue la última vez que lo vio en su casa. Ella y su familia solo supieron que había sido expulsado cuando él llamó una vez que ya estaba en México.

"No pudimos estar en contacto con él porque lo desplazaron", dijo su hijo Luis Plaza Jr. a AP. "Llamó y dijo que lo echaron. Ni siquiera nos dieron la oportunidad de resolver esto y luchar contra el caso. Simplemente no sé por qué lo hicieron tan rápido", subrayó.

"Yo no pensé (en) este golpe tan grande", se lamentó, por su parte su esposa.

Cuando los agentes le dijeron a Moreno que estaba detenido, no comprendió lo que estaba pasando. "Yo sé que cuando una familia es separada, los que más sufren son los hijos. Lo que siento es tristeza. Me siento mal. Siento que fuimos engañados en ese momento", afirmó.