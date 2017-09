Abren una investigación penal contra la planta química que explotó tras el paso del huracán Harvey

La planta química Arkema Inc. está inundada debido a la tormenta tropical Harvey, 30 de agosto de 2017, en Texas. La fiscalía federal del condado Harris confirmó que abrió una investigación penal contra la planta por las explosiones acompañadas de llamas y humo negro durante las inundaciones, según la edición del periódico Huston Chronicle del 29 de septiembre de 2017. (Godofredo A. Vasquez/Houston Chronicle via AP) The Associated Press