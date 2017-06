Un ciberataque afecta las cuentas electrónicas de miembros del Parlamento británico

Miembros del Parlamento del Reino Unido sufrieron este sábado un ciberataque en el que "hackers" intentaron acceder a sus cuentas de correo electrónico, dijeron políticos y funcionarios, un mes después de que una ofensiva informática afectó al servicio de salud del país.

Una portavoz de la Cámara de los Comunes confirmó que hubo intentos no autorizados para acceder a las cuentas de los usuarios parlamentarios y que los sistemas estaban operativos para proteger las cuentas de los legisladores y del personal de la institución.

"Seguimos investigando este incidente y adoptaremos nuevas medidas para asegurar la red de computadores en colaboración con el Centro Nacional de Ciberseguridad", señaló la portavoz.



Cyber security attack on Westminster Parliamentary e.mails may not work remotely Text urgent messages @LibDemLords @LabourLordsUK @Torypeers

— Chris Rennard (@LordRennard) June 24, 2017