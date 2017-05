Hackers roban una película a Disney y piden dinero para no hacerla pública

El presidente ejecutivo de Disney, Bob Iger, afirmó que un grupo de hackers robó una película de la empresa de entretenimiento y que están pidiendo dinero para no hacerla pública.

Iger aseguró que no van a pagar ningún monto pese a la amenaza de que van a publicar lo primeros cinco minutos del film y luego un segmento de 20 minutos si Disney no les paga un "rescate" vía bitcoin.

El jefe de Disney no dio detalles de cuál fue la cinta robada o cuánto dinero están pidiendo los hackers por no hacerla pública.

El presidente ejecutivo reveló la información al sitio web The Hollywood Reporter y aseguró que están colaborando con las autoridades federales con el fin de dar con los responsables del crimen cibernético.

Aunque se desconoce qué cinta fue robada, en los próximo días serán estrenadas 'Pirates of the Caribbean', 'Dead Men Tell No Tales' y 'Cars 3'

Hace apenas unas semanas un grupo de hackers subió al sitio 'The Pirate Bay', 10 episodios de la nueva temporada de 'Orange is the new black', luego que Netflix se negó a pagar un monto que no fue revelado.