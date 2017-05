Dos 'héroes accidentales' frenaron el ciberataque en EEUU

Un joven inglés, de 22 años, conocido en línea como @malwaretechblog, junto con el investigador Darien Huss de la firma de seguridad Proofpoint, son los héroes que frenaron el macroataque cibernético producido este viernes a escala global.

Según The Daily Beast, los investigadores descubrieron un nombre de dominio en la web compuesto por una serie de letras aparentemente aleatorias con el código malicioso y compraron el sitio, sin darse cuenta en ese momento de que la compra detendrían el virus.

"Le confieso que ignoraba que al registrar el dominio se detendría el malware hasta después de que lo registré. Inicialmente fue accidental", tuiteó Malware Tech en su cuenta personal.

I will confess that I was unaware registering the domain would stop the malware until after i registered it, so initially it was accidental.

