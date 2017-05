La pianista venezolana que se suma con su música a la protesta contra Maduro

Gabriela Montero es la pianista venezolana más reconocida en el mundo. Vive en Barcelona, España, con su familia y no ha regresado a su país natal desde 2010. Es cónsul de honor de Amnistía Internacional y ha sido crítica con los gobiernos de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro, en Venezuela. Entiende que no es común que los intérpretes de música clásica eleven su voz por asuntos políticos "pero yo siempre he sentido un compromiso por decir lo que pasa en mi país".

"Como tengo un alcance como figura pública, el 80% de las entrevistas en medios internacionales, donde sea, aprovecho para exponer la situación venezolana. Los periodistas me piden a veces que hable de mi música, pero yo uso ese espacio para exponer temas que recién se empiezan a escuchar fuera de Venezuela", dijo en una visita a Univision Noticias en Miami.



En 2011 compuso su obra 'Expatria' y la estrenó en 2012. Con ella recibe aplausos y la solidaridad de los auditorios que la escuchan. "Sentí que con mi voz había millones de voces. Me dije que tenía que escribir algo y usar mi lenguaje para hablar de la situación venezolana. Es una obra que habla de la crisis venezolana, el sufrimiento, la corrupción, la violencia, oyes las metralletas, la asfixia... quise que fuera difícil de escuchar y de tocar, porque la experiencia de ser venezolana es así: te sientes aplastado por tantas cosas, por la falta de gobernabilidad, de transparencia, la falta de verdad y por muchísimos abusos".

Por eso no se extraña cuando quien la escucha le dice que siente rabia, dolor y nostalgia. "Esa es una fotografía muy fiel de los últimos 18 años en mi país. Cuando la escribí yo esperaba que ya no fuera relevante, pero sigue más vigente que nunca".

Montero no solo se pronuncia en escenarios y entrevistas, también lo hace con sus alumnos, con otros músicos que deben usar su sensibilidad para decir cosas, como cuando le dijo a otro pianista en la Escuela de Música de FIU, en Miami: "yo soy de Venezuela, yo sé lo que es la muerte y la violencia...y la gente muriendo y corrupción y todas esas cosas...".

Montero improvisa y dedica versiones del Himno Nacional de Venezuela a través de sus redes sociales. Escribe e increpa a otros músicos venezolanos, con voz internacional, a decir lo que ella considera que no se puede callar.



