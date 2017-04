Una pareja mató a su hijo adoptivo inspirados en una película galardonada en los Oscar, según el fiscal

Ernest y Heather Franklin, de 35 y 33 años, presuntamente asesinaron y después quemaron a Jeffrey Franklin, de 16 años y con problemas físicos y mentales, imitando al protagonista de 'Manchester by the sea', quien en la película provoca un incendio accidentalmente en el que mueren sus hijos. En la cinta, el protagonista no es condenado.