El inventor danés confesó que descuartizó a la periodista Kim Wall dentro de su submarino

El inventor danés Peter Madsen, acusado de asesinar a la periodista sueca Kim Wall a bordo de su submarino en agosto pasado, admitió haberla descuartizado, informaron este lunes autoridades danesas mediante un comunicado. Aún así, el hombre niega haberla matado.

Según la policía de Copenhague, Madsen cambió nuevamente su versión y ahora dijo que Wall murió como resultado de envenenamiento con monóxido de carbono dentro de la nave.

Anteriormente había dicho que la joven murió porque accidentalmente se golpeó con una pesada escotilla del submarino. La policía dice que Madsen reconoció que desmembró su cuerpo y lo arrojó a la Bahía de Koge, al suroeste de Copenhague.

El torso de Wall fue encontrado en la costa sur de Copenhague en agosto, y su cabeza, piernas y ropa fueron halladas luego en el mar. No se encontraron fracturas en el cráneo de Wall que hubieran respaldado la afirmación de Madsen de que murió golpeada por la escotilla.

Wall estaba trabajando en una historia sobre Madsen y fue vista por última vez a bordo de su submarino de fabricación casera propiedad de Madsen. Al día siguiente de la desaparición, Madsen fue rescatado del submarino hundido. Los investigadores creen que el hundimiento fue a propósito para ocultar pruebas del crimen.



Madsen, de 46 años, se encuentra detenido y bajo custodia de la policía de la ciudad danesa que indicó que ahora además enfrenta cargos por presunta agresión sexual, debido a que un examen del torso de Wall reveló heridas en los genitales y las costillas que se cree que fueron causadas al momento de su muerte o poco después.

El caso

Wall, una periodista freelance de 30 años, embarcó el 10 de agosto en el 'Nautilus' con Peter Madsen, el diseñador danés del sumergible, para hacer un reportaje.

Un día después, el novio de Wall la reportó como desaparecida tras no regresar de lo que debería haber sido un breve viaje en esta nave de 40 toneladas.



Poco después Madsen, de 46 años, fue rescatado por las autoridades danesas en Öresund, entre las costas de Dinamarca y Suecia poco antes de que el submarino naufragara.

El submarino fue encontrado unas 15 horas después de su salida de Refshaleøen y según la Policía no había rastros de Wall cuando fue inspeccionado por los servicios de emergencia.

En un primer momento Madsen había dicho que la periodista había muerto "en un accidente" en la nave y que él la "enterró" en el mar, en algún lugar de la Bahía de Køge.

Tras ser detenido, cambió la versión de los hechos y explicó que Wall había fallecido en un accidente y que había lanzado su cuerpo al mar. Luego el hombre cambió su versión y dijo que había muerto envenenada.



Ninguna de estas versiones convenció a los investigadores, que continuaron sus pesquisas por homicidio.

El que Madsen haya admitido que desmembró a la joven y la arrojó al mar es un nuevo elemento en esta investigación que tiene como único testigo al propio Madsen.

Wall, según detalló la cadena CNN, era graduada de la Universidad de Columbia y de la London School of Economics y vivió en Pekín y Nueva York. Sus trabajos fueron publicados en The New York Times, The Guardian y Time.