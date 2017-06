Apuñalan 14 veces al cocinero de una taquería por no servir carne y pollo en unos nachos

Una discusión por un pedido en una taquería en Las Vegas, terminó cuando el cocinero del lugar fue apuñalado unas 14 veces en distintas partes de su cuerpo. El altercado comenzó el jueves por la noche porque tres clientes (dos hombres y una mujer) ordenaron una ración de nachos de carne asada con pollo, pero el restaurante se negó a servirlo pues no está permitida la mezcla de los ingredientes.



Tras la negativa, los dos hombres molestos entraron a la cocina. Uno de ellos comenzó a golpear a Marcos Mendiola, el cocinero de Roberto's Taco Shop, y mientras tanto el otro lo apuñalaba con un cuchillo de cocina por la espalda, según narra su hijo Brian Mendiola en el perfil de una cuenta de Go Fund Me que abrió para recaudar unos 20,000 dólares para los gastos médicos.



"Me pegó, yo también respondí a los golpes. Cuando yo lo agarraba, el otro por atrás me picaba con la navaja. Cuando andaba peleando no sentía nada", contó Marcos Mendiola desde el hospital en el que se recupera en Las Vegas.

"No sabemos cuánto tiempo va a tardar su recuperación", escribió su hijo en la cuenta de Go Fund Me.

Mendiola ha trabajado durante 15 años en ese mismo restaurante y distintos miembros de su familia también. Además del cocinero, otros dos hombres resultaron heridos con cortadas en sus brazos.