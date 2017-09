Un 'Netflix' automotriz da fin a la pesadilla de mantener un auto nuevo

El servicio Care by Volvo puede ser utilizado a través de dispositivos móviles.

La compra de un automóvil es el segundo gasto más grande que el ciudadano común hará después de la adquisición de su hogar, por lo que darle el mejor mantenimiento posible es una cuestión de sentido común. No es lógico gastar, o peor aún comprometerse financieramente por 34,000 dólares, que es el precio promedio de transacción por venta y lease de autos nuevos en Estados Unidos, para luego abandonarlo a su suerte perdiendo un monto sustancial de su valor más allá de la depreciación regular de un auto nuevo. Este es el motivo por el que las instituciones financieras que mantienen la propiedad del automóvil durante un contrato de lease, obligan contractualmente a sus clientes a mantener y pagar por el mantenimiento del vehículo a fin de preservar su valor. Es una cuestión de números.



Esta dinámica convierte al taller de servicios en el verdadero centro de ganancias de los concesionarios. Allí mecánicos entrenados por los fabricantes se encargan tanto de reparaciones como del mantenimiento preventivo recomendado por ellos. El precio por la mano de obra en estos talleres son normalmente más altos que en talleres independientes, donde el personal suele no contar la especialización y el entrenamiento de sus colegas de los talleres de los concesionarios. Es allí también donde comienzan los problemas.

Los talleres de los concesionarios son conocidos por sus precios altos y en algunos casos por llevar a cabo trabajos innecesarios. En una entrevista realizada por Mecánica Popular, un gerente de taller de concesionarios anónimo con 23 años de experiencia advierte sobre prácticas comunes de estos talleres. Entre las mismas se destacan la realización de purgas y reemplazos de fluidos no recomendados, o antes del tiempo recomendado, por el fabricante y cargos por shop supplies o materiales de taller que incluye el uso de trapos de limpieza y herramientas (el equivalente de un restaurante cobrando por el uso de cubiertos y servilletas) que normalmente solían ser parte del costo del negocio.

Algunas marcas de lujo incluyen el costo del mantenimiento preventivo como parte del precio del vehículo. Esta es una situación que no es constante y responde a los vaivenes del mercado, por lo que en tiempos de altas ventas como el actual es difícil conseguir este tipo de ofertas, y que en todo caso no beneficia a la gran mayoría de compradores.



La semana pasada como parte del la presentación mundial de su nueva camioneta compacta XC40, Volvo anunció una manera distinta de afrontar el asunto. Denominado Care by Volvo, es un programa por suscripción que incluye el mantenimiento preventivo del vehículo, reparaciones y hasta la póliza de seguro. El servicio, que será lanzado inicialmente en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, España, Italia, Suecia, Noruega y Polonia, será ofrecido inicialmente con la XC40 pero se hará progresivamente disponible a los compradores de otros modelos de la marca. Volvo piensa que en esta época en la que estamos acostumbrados a suscribirnos a una gran cantidad de servicios como el teléfono celular o transmisión en línea de películas, música y otros, sus clientes verían con interés la posibilidad de suscribirse a un sistema que cubrirá todas sus necesidad automotrices con excepción del combustible o la recarga eléctrica y el manejo. Según Volvo los precios por suscripción serán competitivos y ya han sido negociados y acordados con las partes envueltas en el proceso en los distintos territorios.

El éxito de Care by Volvo podría servir de catalizador para una revolución definitiva en la manera de enfrentar el laberinto del cuidado de postventa de los autos nuevos. Mientras tanto hay que permanecer vigilantes ante los desmanes de los talleres de los concesionarios, pedir aprobación previa a los trabajos, no aprobar servicios que no están requeridos por los programas de mantenimientos recomendados por los fabricantes y disputar cargos extraordinarios e irracionales.



10 consejos para mantener tu auto funcionando como el primer día Un auto bien mantenido proveerá a su dueño un medio de transporte seguro y confiable por más años de los que te imaginas. Utiliza el tipo correcto de combustible . El manual del propietario del vehículo, o la parte de adentro de la tapa del caño de rellenado, dirán el tipo de combustible recomendado. Llenar con diésel el tanque de un auto a gasolina o viceversa arruinará el motor. Utilizar gasolina de alto octanaje (Premium) es botar el dinero, a menos que el fabricante la recomiende, lo cual usualmente ocurre en autos caros con motores de alta compresión. Cambia el aceite de tu vehículo en los intervalos recomendados por el fabricante y revisa su nivel con frecuencia. Asegúrate de usar un aceite de la viscosidad y características recomendadas para tu automóvil, tu estilo de manejo y condiciones ambientales. Nada protege más la vida y el funcionamiento del motor como su lubricación interna y nada lo destruirá tan rápido como descuidarla. Revisa el nivel de desgaste de los neumáticos de tu auto. Esto de puede hacer fácil y rápidamente con un centavito (penny). Si las paredes de las ranuras de la banda cubre la cabeza de Abraham Lincoln te queda al menos 2/32" de profundidad en la banda de rodaje. También hay que revisar que el desgaste sea uniforme, ya que de no serlo el auto puede estar teniendo problemas de alineación y las ruedas pueden estar desbalanceadas. Protege la integridad física de tu vehículo. No sólo manejando tu auto con prudencia sino también aplicando cera a la carrocería para alargar la vida útil de la pintura. El interior se puede proteger con pasos tan sencillos como utilizar pantallas deflectoras de luz solar cuando el vehículo esté estacionado en la intemperie o aplicar protector solar a las partes plásticas internas más expuestas al sol. Revisa el sistema de frenos. Los frenos son lo único que van a detener tu auto sin causarle daño, por lo que es aconsejable asegurarse de que estén siempre en condiciones óptimas. El fluido del sistema de frenos atrae humedad y puede eventualmente causar corrosión en el sistema. Es por lo anterior que recomendamos purgar el sistema y reemplazar el fluido por lo menos una vez al año. Mantenimiento de la batería. Hoy las baterías son 'libres de mantenimiento', lo que no quiere decir que se las deba abandonar a su suerte. Para tener una batería en buen estado hay que limpiar periódicamente la corrosión en sus conectores así como en los terminales de los cables. Igualmente para las baterías 'no selladas' hay chequear el nivel del fluido y rellenarlas con agua destilada hasta media pulgada debajo del borde superior. Cambiar las bujías periódicamente. El buen estado de las bujías es muy importante para el buen funcionamiento del motor de tu vehículo. Unas bujías gastadas y en mal estado causarán un drenaje de energía innecesario en la batería y harán que el motor actúe erráticamente, mostrando pérdida de aceleración y funcionamiento tosco. Revisar parabrisas y ventanas. No hay que descuidar agrietamientos en ninguno de los vidrios del invernadero del tu automóvil. Estos pueden convertirse en una gran ruptura en un abrir y cerrar de ojos, pudiendo no sólo dificultar la visibilidad sino también causar daños a los ocupantes en caso de un colapso súbito. Mantén limpio a tu auto. No sólo las partes visibles sino también las áreas que normalmente no se ven. Lavar la parte de abajo del un auto puede liberarlo de la corrosiva sal en las regiones donde se usa para derretir el hielo así como liberarlo de material que puede dificultar el fincionamiento de la suspensión entre otros sistemas expuestos en esa área. Igualmente, un motor limpio ayuda a mantener el valor de reventa del auto. Limpia y rellena el sistema de enfriamiento de tu vehículo una vez al año. El sistema de enfriamiento es fundamental ya que mantiene al motor funcionando con la temperatura correcta, evitando los dañinos recalentamientos. El mantenimiento preventivo del sistema de enfriamiento también evita que se formen nocivos depósitos de corrosión en su interior.

Aprende a mantener tus limpiaparabrisas - A Bordo Tips Univision 0 Compartir



