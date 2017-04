Rotar de los neumáticos: Por qué, cuándo y cómo

No prestamos atención a la rotación de los neumáticos porque sus beneficios no son obvios ni evidentes, pero cuando las consecuencias de no hacerlo se manifiestan el problema ya requiere de juego de neumáticos nuevos.

Sin excepción todos los manuales de propietarios de vehículos de motor recomiendan la rotación de sus neumáticos. Se trata de un proceso sencillo aunque laborioso, que consiste cambiar la posición de las ruedas de un vehículo, siguiendo un patrón determinado que diferirá según las características del mismo.

Muchos usuarios no prestan atención a esta recomendación, quizás porque sus beneficios no son obvios ni evidentes a corto plazo, aunque no por ello menos importantes, y no saben por qué deben seguirla. Cuando las consecuencias de no haber rotado los neumáticos se hacen evidentes el problema ya no se resuelve con la rotación sino a través de remedios más costosos como comprar un juego de neumáticos nuevos.



Entendamos de que se trata la rotación de los neumáticos:

¿Por qué hay que rotar los neumáticos?

Los neumáticos no se desgastan de manera uniforme. Los neumáticos frontales están sometidos fuerzas opuestas cuando el vehículo es direccionado por lo que tienden a gastarse más rápida y menos uniformemente. Por su parte las traseras, que simplemente siguen la vía que las delanteras le indican, tienden a desgastarse con más lenta y uniformemente.

Si el auto es de tracción delantera la falta de uniformidad entre los neumáticos en los trenes delantero y trasero es aún mayor ya que las ruedas delanteras son las que transmiten la energía al pavimento. Imagínense una auto de tracción delantera tomando una curva a alta velocidad; en ese escenario las dos ruedas delanteras están tratando de mantener el auto a velocidad y de mantener la dirección que el conductor le está indicando.

En el caso de los autos de tracción trasera, los neumáticos delanteros no trabajan tan duro como en los de tracción delantera ya que son los traseros los encargados de aplicar la potencia en el pavimento, pero aún así no compensa el desgaste de los neumáticos encargados de marcar la dirección que sigue el auto.

La rotación permite que después de un cierto tiempo, los cauchos delanteros pasen a ‘descansar’ en la retaguardia añadiendo uniformidad al desgaste del juego de neumáticos.



¿Cuándo hay que cambiar los neumáticos?

La manera más sencilla de enfrentar el asunto es la de rotar las ruedas cada vez que se le cambia el aceite del motor. Sin embargo está regla puede hacerse difícil de seguir en algunos vehículos modernos en los que la vida útil del aceite del motor se ha extendido considerablemente.

Algunos fabricantes recomiendan rotar las ruedas cada 7,500 millas recorridas o cada 6 meses, lo que ocurra primero, pero quienes manejen más de 10,000 millas al año deberán hacerlo con mayor frecuencia.

Si el auto tiene tracción integral o tracción en las 4 ruedas o se tata de un vehículo de alta potencia el calendario para la rotación de sus ruedas va a ser distinto por lo que en esos casos hay que estar muy pendientes de la recomendación del fabricante.

¿Cómo rotar los neumáticos de tu vehículo?

El patrón de rotación dependerá de las características del tren motriz del automóvil. Según el fabricante General Motors este es el patrón a seguir.

En los autos de tracción delantera las ruedas delanteras serán instaladas en el tren trasero en el mismo lado en que estaban colocadas adelante, es decir la rueda delantera izquierda será instalada en el eje trasero izquierdo y la rueda delantera derecha será instalada en el eje trasero derecho. Sin embargo las ruedas traseras deberán ser movidas al tren delantero en los lados opuestos a los que estaban colocados.



En los autos de tracción trasera, tracción integral y tracción en las cuatro ruedas, hay que seguir el patrón inverso. Es decir que ruedas delanteras serán colocadas en el tren trasero en los lados opuestos a los que ocupaban adelante. Mientras que las ruedas traseras serán movidas al tren delantero en los mismos lados en que estaban colocadas en la parte trasera del auto.

Finalmente, para los autos con ruedas de distintos tamaños en cada tren de ruedas, una característica común en los autos deportivos exóticos y en híper-autos, la posibilidad de rotación se restringe a mover las rudas de lado. Pero en autos tan costosos lo último de lo que se tienen que preocupar sus dueños es de rotar sus ruedas, algo que se hacen sin que se le ordene en cada una de sus costosos mantenimientos.



