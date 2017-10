Las mejores Apps para ahorrar gasolina

El consumo y rendimiento de combustible es una de las mayores preocupaciones de los automovilistas. Afortunadamente existen diferentes Apps que les ayudan a monitorear, de manera muy precisa, cuánto consumen sus vehículos y el provecho que obtienen de cada recarga.

Si eres de los que no se anima aún a entrar a este mundo de las Apps, debes de saber que no es nada del otro mundo. La elección dependerá de tu dispositivo, si es sistema operativo Android o iOS, tendrás que descargarla y listo. Casi todas ofrecen un manejo muy sencillo, sólo es cuestión que ingreses datos como capacidad del tanque de tu auto, dinero invertido por carga y millaje. Incluso algunas son tan completas que ofrecen análisis de gastos como: estacionamientos, peaje, servicios y mantenimiento.



De todo el mundo de las Apps te mostramos estas cuatro, las mejor rankeadas tanto en Apple Store como Google Play, las cuales esperamos te ayuden en tu objetivo de ahorrar combustible y dinero.

Gas tracker by fuelly

Calificación: 4.9 estrellas

Disponibilidad: iOS

Precio: Gratuita

Características: Le da un seguimiento a tu consumo al recabar el número de millas que recorres con determinada cantidad de combustible. También puedes ingresar el dinero invertido cada visita a la estación de servicio, de tal forma que llevarás todo un récord de lo que has gastado. El objetivo es que con base en las cifras, te vuelvas un master y el más ahorrador de gasolina.

Algo muy bueno de esta aplicación es que puedes ingresar no solo los datos de tu auto, sino también los de tu familia y así llevar un historial de los consumos y rendimientos de cada uno. Eso podría llegar a un nivel de competencia muy interesante, pues ganará el que obtenga las mejores cifras.



Gas tracker

Fuelio

Disponibilidad: Android

Calificación: 5 estrellas

Precio: Gratuita

Características: Sencilla e intuitiva, permite controlar los gastos de tu auto, ya sea por carga de combustible, consumo, millaje y, como era de esperarse, te informa cómo se encuentra tu relación gasto/consumo.

También puedes sincronizar la información de tu teléfono con Dropbox o Google Drive, así te aseguras que la información no se pierda; ofrece la localización de las gasolineras más cercanas aparecerán mediante Google Maps.

Realmente es todo un organizador personal de gastos, pues gastos de peaje y estacionamiento también pueden agregarse y al final obtendrás un informe completo de tus gastos.



Fuelio

Road Trip

Calificación: 5 estrellas

Disponibilidad: iOS

Precio: 6.99 dólares

Características: Además de llevar todo el recuento de consumos, la versión completa (de paga) ofrece la exportación e importación de datos desde tu computadora, conversión de divisas, gastos de mantenimiento, viaje, y un gran número de estadísticas. Si eres de esos que está comprometido con el tema de combustible y quieres ahorrar, esta es una excelente opción.

Pese a tener buenas calificaciones, el gran inconveniente es que esta App cuesta dinero y lo que ofrece lo puedes encontrar en otras que son gratuitas.



Road Trip

Fuel Monitor

Disponibilidad: iOS

Calificación: 5 estrellas

Precio: gratuita

Características:

Trabaja básicamente igual que las anteriores; proporciona reportes de millas recorridas por cada galón y algunos usuarios se muestran muy satisfechos con la posibilidad de incluir los gastos de mantenimiento.

Puedes agregar cuánto inviertes en cambios de aceite, anticongelante y formar todo tu historial. También tienes la posibilidad de agregar la información de cuantos vehículos quieras.



Si cuentas con Apple Watch puedes sincronizarlo con esta App, así como compartir la información recabada con otros dispositivos a través de iCloud.

Lo mejor es que es gratuita y tienes acceso a funciones que en otras te cobran.



Fuel Monitor