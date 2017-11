Consejos ahorrar gasolina frente al aumento de los precios en California...

El ahorro de combustible es una de las principales preocupaciones de los automovilistas. La manera más fácil de reducir el consumo es adquiriendo un vehículo eficiente, ya sea a gasolina, híbrido o eléctrico. Pero mientras estas tecnologías no estén al alcance de todos o masificadas al punto en que cubran todo tipo de vehículo, estas opciones no serán para todo el mundo.

Para aquellas personas que aún no están listas para entrar en la esfera de los autos de consumo súper ecónomico aún hay maneras de maximizar cada tanque de gasolina. No se trata de ciencia ficción sino de 10 sencillos pasos que te harán notar notar resultados inmediatos y que harán menos frecuentes tus visitas a la estación de servicio:

Foto: Getty Images | Univision

