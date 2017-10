Aprende a leer las llantas de tu carro

Un porcentaje muy pequeño de conductores sabe leer la información que viene grabada en las llantas de sus autos; lo que hace que desconozcan los beneficios que ello acarrea en materia de rendimiento, economía y seguridad.

¿Cuál es la medida de nuestra llanta, la velocidad máxima a la que puede ser sometida o la carga que soporta? Estos datos están todos inscritos en el perfil del neumático. Sí, esos números y letras que vienen grabados junto con la marca de tu llanta representan algo más que un adorno. Es información puede salvar la vida.



Tomemos como referencia un neumático medida P215/65 R15 89 H

-La letra P indica que es una llanta para autos de pasajeros. Si en lugar de ésta encuentras la clasificación A/T indica que es All Terrain (todo terreno) y una C se refiere que es para vehículos de carga o ligeros.

-El 215 indica el ancho del neumático en milímetros (21.5 centímetros). Cuando necesites saber el ancho en pulgadas deberás dividir este número entre 25.4 (215/25.4 = 8.4 pulgadas), pero siempre lo encontrarás en milímetros.

-El 65 es la relación entre la altura del perfil y el ancho del neumático. El número hace referencia a un porcentaje que en nuestro ejemplo se traduce así: 65% del ancho -215 mm- es la altura del hombro de la llanta, es decir, 139 mm o 5.4 pulgadas (139/25.4 = 5.4).



-La R significa que la construcción interna de la llanta es radial con cuerdas que corren por el ancho sin entrecruzarse.

-El 15 es un número que se interpreta en pulgadas para referirse al diámetro de la llanta y la medida del rin que habrá de utilizarse. En este caso indica un rin de 15 pulgadas.

-El 89 se refiere al índice de carga, el peso máximo que cada llanta puede soportar y en este caso, de acuerdo a una tabla de equivalencias, es 1,279 libras (580 kgs).

-La letra H es el índice de velocidad máxima a la que puede circular con carga, es decir, 130 mph (210 km/h). También se traduce conforme una tabla de equivalencias. Las otras referencias de la velocidad máxima que toleran los neumáticos son:

M: 81 mph (130 km/h)

N: 87 mph (140 km/h)

P: 94 mph (150 km/h)

Q: 99 mph (160 km/h)

R: 106 mph (170 km/h)

S: 112 mph (180 km/h)

T: 118 mph (190 km/h)

U: 124 mph (200 km/h)

H: 130 mph (210 km/h)

V: 149 mph (240 km/h)

ZR: +149 mph (+240 km/h)

W: 168 mph (270 km/h)

Y: 186 mph (300 km/h)



Siguiendo la lectura, en el caso de nuestro ejemplo después del nombre de la marca Goodyear, encontraremos el Código UTQG (Uniform Tire Quality Grade o Grado de Calidad Uniforme de las Llantas), un indicador creado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Estados Unidos (NHTSA por sus siglas en inglés) para probar la calidad de las llantas. Todas las marcas que se venden en Estados Unidos deben proporcionar esta información a los consumidores y está integrado por tres datos:



Gasto de banda o Treadwear: se relaciona con la resistencia al desgaste de una llanta. Trabaja con valores entre 60 y 620, siendo 100 el estándar y cuanto mayor sea el número más tardará la llanta en desgastarse.

-Tracción: evalúa la capacidad de una llanta para detenerse por completo sobre pavimento mojado. La AA refiere Excelente, A: Mejor, B: Intermedio y C: Aceptable.

-Temperatura: indica qué tan bien absorbe el caucho el calor durante el camino. Se clasifica en A: Área caliente, B: Área normal y C: Área fría.

-Presión: es la presión máxima que puedes aplicarle a la llanta y va acompañado de la medida psi.

-DOT: estas siglas indican que cumplen todos los estándares de seguridad del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT por sus siglas en inglés) e incluye letras y números relacionados con el fabricante y planta donde fue hecha la llanta. Los últimos cuatro números indican la semana en que fue fabricada y el año.

No olvides que lo más seguro será siempre utilizar neumáticos que cumplan con las especificaciones recomendadas por el fabricante de tu vehículo.