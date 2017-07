5 tips para que tu auto aguante el verano

Aire Acondicionado: El sistema de aire acondicionado debe ser inspeccionado por un técnico certificado. Los autos más modernos cuentan con filtros que limpian el aire antes de ingresar al sistema de enfriamiento y calefacción. Busca en el manual de tu auto el intervalo de tiempo recomendado para el reemplazo de los mismos.

Sistema Anticongelante/Refrigerante: El problema más común durante el verano es el recalentamiento del vehículo. El nivel, condición y concentración del líquido refrigerante deben ser revisado periódicamente y purgado con la frecuencia recomendada por el fabricante.

Aceite: El aceite y los filtros deben ser reemplazados como lo especifica el manual (entre 5,000 a 10,000 millas o más en los autos más modernos). Debes hacerlo con mayor frecuencia si acostumbras realizar viajas cortos pero habituales, viajes largos con mucho equipaje y/o arrastrando un tráiler. Busca un técnico certificado para que reemplace el aceite y los filtros, de esta manera eliminaras el riesgo de complicaciones significativas y reparaciones muy costosas con tu vehículo.

Desempeño del Motor: Reemplaza todos los otros filtros en tu auto (aire, combustible, etc.) como lo recomienda el fabricante, y hazlo con mayor frecuencia si trabaja en condiciones polvorientas. Si ya tienes algunos problemas con tu motor (demora en encender, mínimo tosco, se apaga, etc.) visita a un mecánico para que lo revise. Ten en mente que los problemas en el motor empeoran significativamente por condiciones extremas de calor y/o frio.



publicidad

Limpiaparabrisas: Un limpiaparabrisas sucio fatiga la vista y podría representar un peligro. Reemplaza los limpiaparabrisas y asegúrate que el recipiente del líquido se encuentre lleno de este solvente.



Aprende a mantener tus limpiaparabrisas - A Bordo Tips Univision 0 Compartir

Neumáticos: Debes rotar los neumáticos cada 5,000 – 10,000 millas. Revisa la presión de estos semanalmente mientras se encuentren fríos para mayor precisión en la medida. No olvides revisar el neumático de repuesto y también el equipo para realizar el cambio (gato, palancas, etc.). Revisa la condición de los neumáticos (trazado, desgaste, etc.). Revisa las paredes externas e internas y asegúrate que no tengan cortes. Si el desgaste no es parejo o si el auto no anda en línea recta, asegúrate de alinearlo. En algunas ocasiones esta reparación se encuentra cubierta por la garantía del vehículo.



Cómo saber si debo cambiar mis neumáticos - A Bordo Tips Univision 0 Compartir

Frenos: El sistema de frenos debe ser inspeccionado con la frecuencia recomendada en el manual. Si sientes pulsaciones en el pedal o en el volante, ruidos, o mayor distancia para detener el vehículo, llévalo a un técnico especializado. Los problemas menores en los frenos deberán ser reparados lo más pronto posible para mantener la seguridad del vehículo y de sus ocupantes. Asegúrate que un mecánico con experiencia realice el trabajo para evitar problemas en el futuro.

Batería: Las baterías fallan en cualquier época del año. La única manera de detectar problemas con este es empleando equipo especial/profesional. Por ello es importante que un mecánico revise la batería y los cables antes de que emprendas un viaje.