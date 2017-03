Los republicanos votaron para eliminar normas de privacidad en internet. Este es el dinero que han recibido de firmas de telecomunicaciones

Senadores y representantes republicanos votaron esta semana para eliminar normas aprobadas en el gobierno de Barack Obama que requería a las proveedoras de internet hacer más para proteger la privacidad de sus clientes, como por ejemplo su historial de búsquedas en la web.

Esto significa que las firmas que te brindan el servicio de internet ya no tendrán que obtener tu consentimiento antes de usar datos como tu geolocalización, información financiera y de salud y tus antecedentes de búsqueda en la red para fines publicitarios y de mercado a nivel interno.

Gigantes del sector de las telecomunicaciones, uno de los grandes cabilderos en Estados Unidos, como AT&T Inc, Comcast Group y Verizon Communications Inc figuran entre las principales detractoras de las normas aprobadas por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por su sigla en inglés) en octubre pasado.

Legisladores como el texano Michael Burgess dijo que estas normas "desfavorecía al mercado y favorecía" a los sitios web que pueden recopilar los datos de forma gratuita y sin pedir el consentimientos de los usuarios. La FCC, ahora al mando de Ajit Pai, también respaldaba la eliminación de las reglas al esgrimir que "las regulaciones de privacidad estaban diseñadas de manera tal que favorecían a un grupo de compañías" y que los consumidores podrán contar de todas maneras con normas de protección de su privacidad.



Pero quienes se oponían a la derogación de las normas, como el representante demócrata por Massachusetts Michael Capuano, afirman que ahora las empresas podrán conocer la información personal de los usuarios y venderla a otras firmas.

The Verge desglosó una lista con los montos que recibieron como donaciones las campañas de estos legisladores republicanos en las últimas elecciones. Los montos, tomados de la base de datos del National Institute on Money in State Politics, incluyen las contribuciones de corporaciones del sector y de empleados de esas empresas.



Las campañas de estos senadores republicanos recibieron donaciones de empresas de telecomunicaciones: Estos legisladores votaron a favor de eliminar normas que exigían a las proveedoras de internet hacer más por resguardar la privacidad de sus clientes. Esta lista muestra a aquellos senadores cuyas campañas recibieron donaciones superiores a los 100,000 dólares. FUENTE: National Institute on Money in State Politics vía The Verge | UNIVISION