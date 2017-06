Congresistas dan ultimátum a Trump para que presente las supuestas cintas de sus conversaciones con Comey

Dos semanas. Ese es el límite de tiempo que el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes dio a la Casa Blanca para presentar, en caso de existir, cintas con las conversaciones entre el presidente Donald Trump y el exjefe del FBI John Comey.



Los legisladores que lideran la investigación, Mike Conaway (republicano por Texas) y Adam Schiff (demócrata por California) publicaron este viernes una misiva en la que solicitan a la Casa Blanca presentar cualquier evidencia antes del 23 de junio.



House Intel sent letter to WH demanding any tape recordings of conversations between President & Comey be preserved, and produced by June 23 pic.twitter.com/6kQYY4EQpR

— Adam Schiff (@RepAdamSchiff) June 9, 2017