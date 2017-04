El ‘efecto Trump’ precipita la persecución de periodistas en el mundo, según informe

Turkmenistán. La situación en este país de 5.1 millones de habitantes no es mejor. El gobierno del presidente Gurbauguly Berdymukhammedov está acusado de serias violaciones de Derechos Humanos. No existe libertad de culto ni libertad de movimiento y el gobierno mantiene vigilados a los grupos opositores. El sistema no permite elecciones y si bien la reciente Constitución permite el funcionamiento de los partidos políticos, solo uno está registrado: el oficial. Foto: AFP | Univision.com

