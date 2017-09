Saber si tu casa es o no segura luego de un terremoto es más complejo de lo que parece

No solo la casa: toda la vida de trabajo de la maestra jubilada Elvira Barona fue sacudida por el terremoto del martes. “El dinero que recibí lo invertí todo y me duele que todo ese dinero que invertí que no lo gocé, que no me compré que no lo pasee, que no disfruté, haya quedado todo terminado”.

Los vecinos les preguntan para qué sigue barriendo el polvo de la calle. “Y yo barro y barro para sentir que todo vuelve a estar limpio, que aquí no ha pasado nada”, responde ella.

Foto: Laura Prieto | Univision

0 Compartir