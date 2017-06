Cómo un laboratorio de metanfetamina puede afectar el valor de tu propiedad

La serie de televisión ‘Breaking Bad’ hizo de los antros suburbanos de metanfetamina algo tan icónico como las esquinas urbanas que se han convertido en una abreviatura cultural para el tráfico de drogas en la televisión. Como las aventuras de Walter White y Jesse Pinkman nos mostraron, la metanfetamina puede fabricarse más fácilmente a nivel doméstico que otras drogas callejeras.

A lo largo de la serie, los socios White y Pinkman pasan de una casa suburbana con un juego de química escolar a una casa móvil en medio del desierto de Nuevo México y posteriormente a una modernísima planta de producción de metanfetamina escondida en el interior de una lavandería. Pero, ¿dónde se encuentra este tipo de instalaciones en la vida real y cómo afectan a las comunidades que las rodean?



Entre 2002 y 2014, se descubrieron más de 118,000 laboratorios de metanfetamina en Estados Unidos. La DEA ha encontrado laboratorios de metanfetamina en todos los estados. Pero hay una especie cinturón de la metanfetamina, que pasa a través del Cinturón del Óxido, especialmente en Ohio, Michigan, Indiana, Illinois y Iowa, y baja hacia los estados fronterizos de Kentucky, Missouri y Tennessee, además de las Carolinas, Florida y Oklahoma. El abuso de la metanfetamina causa terribles estragos en los adictos y en la sociedad en general. Se calculaba que alrededor de 400,000 personas eran adictas a la metanfetamina en 2009 y es la principal causa de un total estimado de 900 muertes al año.



En 2005, un detallado estudio RAND estimó que el costo financiero anual del uso de la metanfetamina era de aproximadamente 23,400 millones de dólares. Ahora, un nuevo estudio realizado por Bern Dealy, de la FDA, y Brady Horn y Robert Berrens, de la Universidad de Nuevo México, analiza un aspecto de ese costo: el impacto de los laboratorios clandestinos de metanfetamina en los valores de las propiedades.

El estudio utiliza cifras del Programa de Laboratorios Clandestinos de Drogas (CDLP) de la Autoridad de Salud de Oregon, una iniciativa que recoge datos detallados sobre el descubrimiento y la descontaminación de laboratorios de metanfetamina. Cubre 133 laboratorios de metanfetamina hallados en el condado de Linn, Oregon, entre 1996 y 2013. Para medir los efectos de estos laboratorios en la comunidad, los investigadores analizaron aproximadamente 30,000 ventas de viviendas entre 1999 y 2013, utilizando datos de la Oficina del Asesor del Condado de Linn.



El siguiente mapa muestra la ubicación de los laboratorios de metanfetamina descubiertos en el Condado de Linn desde 1996 hasta 2013.



Puntos de descubrimiento de laboratorios de metanfetamina desde 1996 hasta 2013 (Dealy et al.).

El estudio comparó las casas dentro de un radio de 0.1 millas de un laboratorio de metanfetamina y las casas en un radio de entre 0.1 y 0.3 millas de un laboratorio de metanfetamina. Evaluó el efecto de un laboratorio de metanfetamina en los precios de la vivienda tanto cuando fue descubierto como después de la descontaminación y el tratamiento. Según los autores, el condado de Linn es un lugar útil para trazar la ubicación y los efectos de los laboraratorios de metanfetamina: es un exsurburbio de Portland, ubicado en la Interstatal 5, a aproximadamente una hora en coche de la ciudad, incluye 15 ciudades incorporadas, con tres grandes ciudades de distintos niveles de población y demografía.



No es de sorprenderse que los laboratorios de metanfetamina estuvieran localizados en las partes menos deseables y más deterioradas del condado. El precio promedio de un hogar donde se descubrió un laboratorio clandestino de metanfetamina fue de 144,000 dólares (ajustado a la inflación para el año 2013), mientras que, para la totalidad de la muestra, el valor promedio fue de aproximadamente 160,000 dólares.



Un mapa de las ventas de casas de 1999 a 2013 en el Condado de Linn, Oregon (Dealy et al.).

Los laboratorios de metanfetamina afectan seriamente los valores de las propiedades de un área, según el estudio. El descubrimiento de un laboratorio de metanfetamina se asoció con una reducción de un 6.5% en los valores de las propiedades adyacentes, en promedio. Éste fue el caso incluso después de tomar en cuenta el hecho de que los laboratorios de metanfetamina se encontraban en primer lugar en áreas menos deseables. Los hogares afectados por un laboratorio de metanfetamina experimentaron un descenso de sus valores de aproximadamente 9,315 dólares en dólares de 2013.

Dado que había aproximadamente 18 hogares dentro de un radio de 0.1 millas de estos laboratorios de metanfetamina, el estudio estima que cada laboratorio de metanfetamina provoca una reducción de aproximadamente 170,000 dólares en los valores de las casas (dado que los productores de metanfetamina para empezar pueden elegir alojamiento más barato para un laboratorio, el estudio comparó el cambio en los valores de las propiedades tras el descubrimiento con propiedades similares que no estaban cercanas a un laboratorio de metanfetamina).



El siguiente gráfico muestra el cambio promedio en los valores de las casas dos años antes y dos años después del descubrimiento de un laboratorio de metanfetamina en las inmediaciones. La línea punteada representa el valor de los hogares más cercanos al laboratorio descubierto, mientras que la línea continua representa el grupo de control.



Este gráfico abarca cuatro años de precios promedio de la vivienda en la muestra del Condado de Linn, comparando la situación antes y después de que un laboratorio clandestino de metanfetamina fuera descubierto en las inmediaciones (Dealy et al.)

Una buena noticia es que si usted vive junto a un laboratorio de metanfetamina, los valores de las propiedades repuntan una vez que los laboratorios son tratados y descontaminados. La casa promedio se recuperó un 5%, o aproximadamente 7,216 dólares, y colectivamente todas las propiedades cercanas se recuperaron alrededor de 131,000 dólares (esto es excluyendo el propio laboratorio de metanfetamina, el cual experimenta un aumento aún mayor en valor después de la descontaminación).



Analizando un poco más ampliamente, el estudio analizó el efecto de los laboratorios de metanfetamina en las ventas de 1,806 hogares dentro de un radio de 0.1 millas de un laboratorio de metanfetamina y 6,129 ventas dentro de un radio de entre 0.1 y 0.3 millas. La proximidad a un laboratorio de metanfetamina produce una disminución de los precios de un 5.7% después de su descubrimiento y los precios repuntan aproximadamente un 3.4% después de la descontaminación. En otras palabras, la descontaminación compensa el impacto negativo de un laboratorio de metanfetamina en alrededor de un 75%.

Sin embargo, la descontaminación no es barata. La eliminación de la contaminación residual, las pruebas químicas, la limpieza profunda, la eliminación de alfombras y paredes, la ventilación, el aspirado y, en general, el arreglo de un sólo laboratorio de metanfetamina cuesta un promedio de 25,000 dólares. Y ese estimado es antes del costo de los servicios de aplicación de la ley, de expertos en medio ambiente, de salud pública y sociales. Mientras tanto, el costo del programa CDLP de Oregon es de aproximadamente 75,000 dólares al año. Dado que se han descubierto más de 100,000 laboratorios de metanfetamina en Estados Unidos, los números aumentan rápidamente. Menos de la mitad de los estados tienen leyes que exigen la descontaminación y pocos proporcionan apoyo financiero para la limpieza.



En la mayoría de los lugares, los laboratorios de metanfetamina pueden desencadenar una espiral descendente sin paliativos de los valores de las propiedades en las comunidades desfavorecidas, lo cual exacerba su declive. Para poner en perspectiva su impacto en la comunidad: el lastre proporcional que ejerce un laboratorio de metanfetamina no tratado sobre los valores de las propiedades cercanas es parecido al de un sitio de residuos peligrosos en la ciudad o el efecto, de una milla de radio, de un vertedero típico, junto con otras instalaciones indeseables. Pero como el problema no es de la magnitud de los sitios del Superfondo –los sitios más contaminados de EEUU–, no es de sorprenderse que el pequeño efecto se vaya sumando.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.