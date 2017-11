Un tercio de los hispanos dice ser discriminado al buscar empleo y vivienda

Una mujer hispana y su hija caminan junto a un banco en Little Village, uno de los barrios con mayor población mexicana de Chicago. Tim Boyle/Getty Images

En tiempos donde la Casa Blanca promulga una retórica ant-inmigración, Donald Trump quiere construir un muro que separe a Estados Unidos de México y los dreamers se sienten inseguros sobre su futuro, un nuevo estudio –llevado a cabo por NPR, la Fundación Robert Wood Johnson y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard– revela cómo los latinos sufren actos discriminatorios todos los días, y en diversas áreas de su vida cotidiana.

La encuesta, que tomó una muestra representativa de 803 latinos repartidos por todo Estados Unidos entre enero y abril de este año, señala que un tercio de los ellos ha experimentado discriminación al postular a un trabajo (33%), en cuanto a la equidad de sus salarios (32%) o al intentar comprar o rentar una casa (31%).



Las cifras también son alarmantes cuando se les preguntó si habían sido objeto de insultos. Un 37% de todos los latinos afirmaron haber sido insultados en base a su etnicidad. Ahora bien, la diferencia entre latinos nacidos en Estados Unidos y aquellos que nacieron en otros países es considerable: aquellos que nacieron en EEUU son más propensos a reportar este tipo de discriminación (49%) en comparación a los latinos inmigrantes (25%), en gran medida motivados por miedo a ser deportado o arrestado.

También, uno de cada cinco reportó haber sido víctima de violencia o amenazas sólo por el hecho de ser latino o latina.



¿Cuál es el porcentaje de latinas y latinos que se han sentido discriminados al…? Trabajo y vivienda son las áreas donde más discriminación existe hacia latinos y latinas. FUENTE: NPR, Robert Wood Johnson Foundation & Harvard T.H. Chan School of Public Health | UNIVISION

El género juega un rol diferenciador: las divergencias entre latinos y latinas también son preocupantes. Las latinas sufren mayor discriminación que los latinos al buscar atención médica: un 25% de ellas reportó haberse sentido marginadas, frente a un 14% de los hombres. Ahora bien, la situación se revierte en situaciones donde la policía se encuentra involucrada. Los hombres latinos reportaron haberse sentido más discriminados que las mujeres en circunstancias donde han tenido que interactuar con las fuerzas de orden público y la policía. Cabe destacar que un 27% de todos los latinos reportaron haber sido detenidos injustamente por la policía.



¿Te has sentido discriminado/a al buscar atención médica? FUENTE: NPR, Robert Wood Johnson Foundation & Harvard T.H. Chan School of Public Health | UNIVISION

¿Te has sentido discriminado/a al interactuar con la policía? FUENTE: NPR, Robert Wood Johnson Foundation & Harvard T.H. Chan School of Public Health | UNIVISION

Otra de las cifras más impactantes se relaciona con el número de latinos y latinas que deciden no interactuar con diversas instituciones por miedo a ser discriminados. En esta área, un 17% –casi 1 de cada 5– dijo haber evitado llamar a la policía por temor a ser discriminado o discriminada, incluso en momentos donde esa persona necesitaba asistencia. Tras la asunción de Trump a la Casa Blanca, existen informes que muestran cómo los latinos reportan cada vez menos crímenes a la policía en grandes ciudades como Los Ángeles y Denver por temor a ser deportados o arrestados si se enteran de su estatus migratorio.





Ahora bien, las diferencias entre los estados es inmensa. Un 23% de los latinos que tomó esta decisión vive en el Oeste del país (Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawái, Idaho, Nevada, Nuevo Mexico, Montana, Oregon, Utah, Washington y Wyoming), mientras que sólo un 6% de los latinos que eligieron no llamar a la policía por miedo a ser discriminados vive en el Noreste (Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Pennsylvania, Rhode Island, and Vermont).

Bajo una visión más general, la encuesta reveló que un 78% de los latinos cree firmemente que la discriminación hacia ellos existe todavía en Estados Unidos. De ese porcentaje, casi la mitad –un 47%– cree que los prejuicios personales son el mayor problema, mientras que un 37% asegura que es culpa del gobierno, las leyes y las instituciones.



¿Cuál crees que es el mayor problema que impulsa la discriminación hacia los latinos? FUENTE: NPR, Robert Wood Johnson Foundation & Harvard T.H. Chan School of Public Health | UNIVISION

El estudio es parte de una completa investigación que no sólo busca dar a conocer la discriminación que enfrentan los latinos, sino que también analiza la situación de los asiáticos-americanos, afroestadounidenses, nativos americanos e incluso blancos. Para ver el reporte completo y su metodología (en inglés) del capítulo relacionado a la discriminación hacia los latinos, haz click aquí .