Los drones reemplazarán a los grafiteros en el futuro

Cuando se piensa en la lista de trabajos que pronto asumirán los robots, normalmente no se espera que 'grafitero' forme parte de estos. Sin embargo, flotas de drones pintando con aerosol podrían convertirse en una tendencia a partir de este año, gracias a un sistema que moviliza flotas de helicópteros chicos con cuatro rotores ('cuadrópteros') para pintar grandes fachadas urbanas.

“Paint by Drone” (Pintar con drones) es un proyecto de Carlo Ratti Associati, una empresa italiana de diseño e innovación con oficinas en Londres y Boston. Si bien este invento no constituye la primera instancia de grafiti asistido por drones —el grafitero neoyorquino KATSU ha usado 'cuadrópteros' para pintarrajear un anuncio con Kendall Jenner y para difundir mensajes contra Donald Trump — su nivel de sofisticación parece sobrepasar cualquier otra obra en la escena (decididamente limitada) de arte con drones. La esencia del Paint by Drone consiste en un “sistema de administración central” que simultáneamente regula cuatro vehículos aéreos sin pilotos (UAV por sus siglas en ingles), cada uno de los cuales pinta un color del esquema de CMYK . En el caso de murales grandes, esa cantidad podría incrementarse a 8 ó 12 drones o incluso más.



“El sistema de administración central es software que controla las operaciones de los drones en tiempo real —desde pintar la imagen al vuelo— al emplear un sistema avanzado de monitoreo que precisamente sigue las posiciones de los UAV”, explica Carlo Ratti, el fundador de la empresa. “Este es un desarrollo tecnológico clave, ya que permite la pintura precisa que en caso contrario sería imposible”.



Carlo Ratti Associati

Ratti se interesó en la experimentación con drones cuando estuvo realizando investigaciones en MIT (Massachusetts Institute of Technology o Instituto de Tecnología de Massachusetts) hace unos años atrás. “Los drones se están volviendo una parte cada vez más común de nuestra vida diaria. Según la Administración de Aviación Federal, ya para 2020 quizás hayan 1.3 millones de drones tipo 'cuadrópteros' volando sólo en los cielos de EEUU. “Dado este panorama en evolución, la idea de emplear drones en contextos diferentes es algo que nos ha acompañado en varios proyectos tanto en el Senseable City Lab de MIT como en la oficina de Carlo Ratti Associati”.

En 2013 Ratti y el Senseable Lab produjeron “Skycall”, un proyecto en que un 'cuadróptero' encontraba y guiaba a los visitantes por el campo de MIT (“entre ellos unos cuantos estudiantes perdidos de Harvard”, bromea). “Paint by Drone es el próximo paso en el camino investigativo de Ratti y se inaugurará este otoño en dos ubicaciones europeas propuestas: una fachada urbana en blanco en Turín, Italia, y en obra en construcción en Berlín. Aún no se sabe las obras que pintarán los drones; Ratti está considerando permitir que personas comunes propongan diseños personales mediante una app o quizás contratar a un artista profesional para hacer un boceto de un diseño que los drones luego rellenarán.



Carlo Ratti Associati

Aunque la primera expedición de los “cuadrópteros” serán con telas colgadas en andamios y una obra en construcción, Ratti visualiza que en el futuro próximo, sus drones podrán operar en una escala más amplia. “A lo largo de los próximos meses planeamos desarrollar un sistema plug-and-play que permitirá que la tecnología se implemente en un abrir y cerrar de ojos en prácticamente cualquiera superficie vertical”, dice. “Imagínate cómo esto podría hacer que la realización de obras de arte pública sea tanto más fácil como más segura, tanto en el contexto urbano como a nivel de infraestructura. ¿Podría esto dar lugar a coloridas carreteras, galerías, puentes y viaductos?”



Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.