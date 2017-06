Este festival latino en San José revivió la plaza donde César Chávez comenzó sus boicots

Hace dos años, San José pasó oficialmente el millón de habitantes. La llamada ‘capital de Silicon Valley’ ha crecido enormemente en población y economía, pero no eso no quiere decir que lo haya hecho de manera equitativa. En el vecindario de Mayfair lo saben.

En esa zona especialmente latina, así como en toda la ciudad, el acceso a la vivienda es cada vez más difícil para muchos residentes y hace unos meses San José fue nombrada la ciudad más inasequible en Estados Unidos . Vecindarios como Mayfair, donde más de 11,500 personas son latinas (un 70% de la población ) son los que enfrentan los retos más grandes en cuanto a recibir los recursos y servicios que existen en otras partes de la ciudad. “No recibimos atención de la ciudad. Cuando la luz se fue de los semáforos, la ciudad nos dijo que lo iban a reparar en un año. Eso nunca pasaría en otra parte de San José”, dice Tamara Alvarado, directora ejecutiva de la Escuela de Arte y Cultura en la Plaza de Herencia Mexicana ( School of Arts and Culture at MHP ), organización que proporciona programación de arte para la comunidad.



Mientras la ciudad enfrenta estos retos operacionales y materiales, el festival ‘ Celebrate Mayfair ’, que comenzó este año, trata de atender a necesidades menos concretas y empoderar a los ciudadanos más desaventajados a través del arte y la cultura. En junio del año pasado, la Escuela de Arte y Cultura obtuvo un premio de la Fundación Knight para organizar este, también conocido como ‘ Mayferia’. Este consiste en un año de eventos que crea conexiones entre residentes y el arte, desde diciembre de 2016 y hasta fines de 2017.



El latino Sam Rodríguez fue uno de los artistas en residencia como parte de este proyecto. Acá, su mural titulado 'Doña Mayfair', el que pintó como parte de los eventos de la feria. Cortesía Sam Rodríguez



Los eventos se realizan en un lugar histórico: la plaza de Herencia Mexicana. Aquí fue donde César Chávez realizó el primer boicot contra la industria de uvas para pedir mejores condiciones para los trabajadores del campo y actualmente es la sede de la Escuela de Arte y Cultura. Los edificios en el sitio de la plaza, un teatro y salas de clases se construyeron en 1999 y el proyecto, financiado por la Agencia de Redesarrollo de la Ciudad de San José y la Corporación de Herencia Mexicana, costó 31 millones de dólares. Se trata de seis acres, pero que por mucho tiempo estuvieron subutilizados. Sin embargo, hace tres años se formó la Escuela de Arte y Cultura y, desde entonces, se realizan actividades los siete días de la semana. De clases de ballet folklórico a cursos de cocina, la idea es destacar el talento, la belleza y la historia de Mayfair.



publicidad

Con los fondos de la Fundación Knight, la feria ha apoyado a artistas que realizan aquí residencias. Además, se ha trabajado limpiando y renovando tres zonas del vecindario que antes se encontraban sucias y desocupadas. También hacen ‘cafecitos’ cada mes, los cuales se organizan junto con la Asociación del Vecindario Mayfair y que generan espacios para que individuos de la comunidad pueden tener diálogos y compartir su arte en un espacio abierto y creativo. Por ejemplo, un 'cafecito' fue un recital de poesía para mujeres, en el cual cualquiera podía participar. Alvarado recuerda cómo, en este evento, vio a una de las jóvenes locales recitar un poema. “Esto cambió totalmente como ella se entiende dentro de la comunidad, porque pudo compartir un talento que antes ella no reconocía”, dice Alvarado.



Niños aprendienden serigrafía durante un evento de Mayferia. NEEBA

Cada evento de ‘Celebra Mayfair’ trata de reunir artistas e organizaciones de diferentes sectores y contribuir al acceso a servicios comunitarios. “Durante el último evento, entrabas y veías más de cien personas haciendo zumba en una esquina, niños aprendiendo serigrafía en otra y organizaciones comunitarias que estaban buscando y compartiendo oportunidades para voluntarios”, dice Danny Harris, director del programa Knight en San José. Pero también reúne organizaciones que ofrecen otros servicios, como Veggielution , una huerta urbana que da clases de cocina, o Amigos de Guadalupe , una organización que entrega información y servicios de inmigración.

El cambio en la zona ha sido claro, de acuerdo a los participantes. “Aunque es una comunidad de bajos ingresos, es importante que la gente sepa que hay mucho talento aquí”, dice en un video la artista Patty Tapia, al describir lo que sucede en la plaza. Los fondos no solo han financiado esta programación artística y social, sino mantienen un espacio vivo y previenen el deterioro de lugares históricos. “Afortunadamente, ahora el espacio es nuestro,” concluye Tapia.