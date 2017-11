El uso del español está disminuyendo poco a poco en las ciudades más grandes de EEUU

Si bien la población hispana sigue creciendo, ésta no está heredando el idioma español al mismo ritmo. El fenómeno es más pronunciado en localidades de Texas y Arizona.

Un reciente análisis publicado por el Centro de Investigación Pew mostró cómo el español está lentamente desapareciendo en las 25 ciudades más grandes de Estados Unidos.

Hoy, el país tiene aproximadamente más de 58 millones de hispanos, una cifra que va en aumento. Y, si bien el número de latinos que habla español en sus hogares continúa en alza dado el crecimiento general de la población, la proporción de hispanos que usa este idioma ha disminuido considerablemente en la última década. En 2006, un 78% de los latinos hablaba y usaba el español en sus casas; mientras que en 2016, esta cifra disminuyó a un 73%.



Población de hispanos que habla español en casa Ha aumentado casi 6 millones en una década. FUENTE: Pew Research Institute | UNIVISION

Porcentaje de hispanos que habla español en casa sobre el total de hispanos en Estados Unidos Si bien la población total de hispanos aumentó, esto no quiere decir que todos usen el español en casa. FUENTE: Pew Research Institute | UNIVISION

Es decir, el crecimiento sostenido de la población latina en Estados Unidos no significa, necesariamente, que el español se esté manteniendo como la primera lengua en casa.

Las ciudades con mayor declive son localidades en Arizona y Texas. Los latinos que viven en las áreas metropolitanas de Phoenix y San Antonio disminuyeron el uso de su español en un 9% cada una; mientras que urbes como Sacramento (California), Washington DC, Miami-Fort Lauderdale (Florida), y McAllen (Texas) solo disminuyeron el uso doméstico del español en un 2%.

La diferencia entre los latinos nacidos en Estados Unidos y los inmigrantes juega un rol fundamental para explicar este fenómeno. Según el estudio, la desaparición del español en ciudades como Denver y Phoenix se debe a que gran parte de los latinos e hispanos son nacidos en Estados Unidos; a diferencia de Miami, donde seis de cada diez latinos son inmigrantes. En Denver, solo tres de cada diez lo son.





"El nivel de inmigración se ha ralentizado bastante, entonces el crecimiento de la población hispana se debe al aumento de los latinos en nacidos en Estados Unidos y no a los latinos que llegan”, dice Rosana Hernández-Nieto, investigadora de la Fundación Rafael del Pino y del Observatorio Cervantes de Lengua Española y Culturas Hispánicas de la Universidad de Harvard .

“A medida que las generaciones avanzan, se van adquiriendo más competencias en inglés, y en ocasiones deriva en que la lengua materna desaparece o pasa a un segundo plano”, dice Hernández-Nieto.



¿Adiós al español? El idioma está desapareciendo poco a poco en las casas hispanas a lo largo del país. Arizona y Texas son algunos de los estados más afectados. Área metropolitana Población hispanohablante (2006) % de hispanos que hablan español en casa (2006) Población hispanohablante (2015) % de hispanos que hablan español en casa (2016) Diferencia (2006-2015) Total EEUU 30,835,183 78% 37,356,761 73% -5% Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ 790,635 74% 823,349 66% -9% San Antonio-New Braunfels, TX 669,898 69% 709,015 60% -9% Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD 239,852 75% 332,952 67% -8% Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA 341,881 86% 429,651 80% -6% Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI 1,359,455 84% 1,478,308 77% -6% Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX 1,336,720 84% 1,690,224 77% -6% Austin-Round Rock, TX 290,694 71% 388,989 66% -5% Boston-Cambridge-Newton, MA-NH 250,265 81% 350,968 76% -5% El Paso, TX 472,168 88% 518,138 83% -5% New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA 3,145,559 85% 3,555,706 80% -5% Orlando-Kissimmee-Sanford, FL 329,967 84% 501,421 79% -5% San Francisco-Oakland-Hayward, CA 571,628 76% 666,058 71% -5% San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA 297,222 75% 322,811 70% -5% U.S. total 30,835,183 78% 37,356,761 73% -5% Dallas-Fort Worth-Arlington, TX 1,165,796 83% 1,426,774 79% -4% Denver-Aurora-Lakewood, CO 283,918 60% 344,245 57% -4% Riverside-San Bernardino-Ontario, CA 1,150,035 72% 1,393,308 68% -4% San Diego-Carlsbad, CA 612,812 78% 742,116 74% -4% Tampa-St, Petersburg-Clearwater, FL 265,207 77% 367,947 74% -4% Fresno, CA 257,795 69% 303,248 66% -3% Las Vegas-Henderson-Paradise, NV 333,460 79% 446,552 76% -3% Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA 4,239,233 83% 4,429,478 80% -3% McAllen-Edinburg-Mission, TX 504,184 92% 620,426 90% -2% Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL 1,762,993 92% 2,208,303 90% -2% Sacramento–Roseville–Arden-Arcade, CA 203,289 61% 260,441 59% -2% Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV 459,512 84% 683,730 82% -2% FUENTE: Pew Research Institute | UNIVISION

Según la investigadora, la preservación del español en Estados Unidos pasa por varios factores, pero hay dos que son fundamentales: la existencia de medios de comunicación en español, y el desarrollo y fomento de programas bilingües en educación primaria y secundaria.

Sin embargo, los datos de la última Encuesta Nacional de Aprendizaje de Lenguas Extranjeras no son muy alentadores. Sólo un 20% de los estudiantes entre kindergarten y el último año de secundaria en EEUU está aprendiendo un segundo idioma, es decir, 10 millones de los más de 54 millones de estudiantes en todo el país. Dentro de los idiomas, el español es la primera preferencia con casi 7.4 millones de niños y jóvenes que están inscritos en alguno de los cursos impartidos en sus escuelas.



publicidad

El estado con la mayor matrícula de estudiantes de español es Texas con 781,000 alumnos, seguido de California y Nueva York, con 712,000 y 624,000 respectivamente. Sin embargo, no es suficiente. Estos tres estados tienen a sólo un 13.9% (California), 18.9% (Texas) y 27.2% (Nueva York) de sus estudiantes aprendiendo una segunda lengua.

Para Hernández-Nieto, la existencia del español en un país mayoritariamente angloparlante como Estados Unidos se ha apoyado sobre todo en la constante entrada de hispanohablantes en el país. Pero una vez que esas cifras se ralentizan, gana más relevancia lo que suceda con los hispanos nacidos en los Estados Unidos. Por lo tanto, sus decisiones sobre el papel del español en la identidad latina y las oportunidades que tengan para preservar el idioma –como los programas bilingües, por ejemplo– cobran mucha más relevancia.

“Creo que es fundamental volver al asunto de la identidad, porque cuando uno mira a los grupos de presión o lobbistas se ve que no hay muchas demandas relacionadas a asuntos culturales o lingüísticos. Pero sí las hay para mejorar la situación económica, los derechos de los inmigrantes o el acceso a la educación. Casi no existe una demanda concreta que busque preservar una lengua o una cultura hispana. Es importante ver también qué es lo que desean los hispanos aquí en Estados Unidos, en cuanto a si quieren o no potenciar el español y proteger esa cultura”, dice la investigadora.