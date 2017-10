El riesgo de idealizar a las ciudades

Lagos. Nueva York. París. Baltimore. Washington, D.C.

Estas son algunas de las grandes metrópolis que han servido como hogares a los escritores Ta-Nehisi Coates y Chimamanda Ngozi Adichie. Y, sin embargo, no se ven a sí mismos como urbanistas.

“Debemos tener cuidado con idealizar las ciudades”, dijo Adichie durante la convención parisina de CityLab. En su conversatorio con Jeffrey Goldberg, editor en jefe de The Atlantic, ambos escritores –reconocidos por su obra sobre temas raciales y de género– discurrieron sobre cómo hablamos de las localidades donde vivimos.

Las áreas urbanas alrededor del mundo son vistas como crisoles culturales, lugares en que, por el mero hecho de la cercanía, los residentes están casi obligados a contradecirse y a reconciliarse con sus diferencias. Escurrirse entre personas de diversos orígenes, por ejemplo, en el transporte público es parte de algo que podríamos llamar la aclimatación urbana universal. Coates se acostumbró a eso cuando vivía en Nueva York, como explicó en el evento, y halló reconfortante la familiaridad de esa experiencia cuando se mudó a París. Pero, al final del día, la gente regresa a su hogar. “Uno no puede confundir esto con la integración social real”, añadió.





Lagos, por su parte, es una de las ciudades que marcó a Adichie. La capital nigeriana también está representada y describeta enormemente en su obra de ficción. “Hay ahí una energía que amo absolutamente”, confesó. Pero también “se puede sentir cómo las personas se sobrepasan en la calle, unas a las otras”, como sin percatarse.

Preguntada por dónde escribe mejor, reconoció que prefiere “la tranquila e insípida periferia americana” de Maryland, donde puede encontrar silencio y la vida social es limitada.

Ahora, una ciudad de la que ella y Coates tienen opiniones contrapuestas es París, la misma en que sostenía esta conversación. Coates la adora: como estadounidense, él ha tenido allí experiencias enormemente positivas. Pero Adichie no es lo que se dice una fanática de la ciudad Luz. Como mujer con pasaporte del África Occidental, nunca ha sido bien tratada en Francia, admitió. Sus amigos y amigas franceses de ascendencia africana también suelen sentir que no pertenecen, especialmente en algunas partes del centro de París. “Hay una especie de superioridad que a mí no me gusta”, refirió. Esta actitud deriva de la incapacidad de Francia para enfrentar las dinámicas de poder creadas durante su pasado colonial, y que aún perviven hasta nuestros días en los espacios urbanos. “A los franceses no les han avisado de que ya no tienen el poder del mundo”, ironizó.



Tener una visión romántica de las ciudades como bastiones del progreso es un flaco favor a las personas dentro y fuera de ellas, sugirieron los autores. Los debates acerca de la revitalización de las urbes estadounidenses, por ejemplo, a menudo se refieren a la ‘clase creativa’, un término que comúnmente no incluye a la gente de color que ha vivido allí por mucho tiempo, y que se enorgullece y ha creado capital cultural en estos espacios (Coates pone el ejemplo del go-go, un tipo de música bailable que se originó entre las comunidades negras de Washington DC, pero que está desapareciendo con la gentrificación de esta ciudad.

Por otra parte, el énfasis puesto en la división entre lo rural y lo urbano disimula el hecho de que los afroestadounidenses también viven en el país, suponiendo que sus raíces históricas se encuentran en las áreas rurales. Esa división, en última instancia, es un eufemismo que no llega al corazón del problema de las disensiones y manifestaciones políticas en Estados Unidos, asegura Coates. “Es un sustitutivo para otras divisiones que ya existen”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.