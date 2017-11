El aumento de los 'narcotraficantes evangélicos' en Brasil

La expresión ‘narcotraficante evangélico’ puede sonar incongruente, pero en Río de Janeiro es un fenómeno cada vez más familiar. El cristianismo carismático está en auge en todo Brasil. Incluso Río, una ciudad famosamente libertina, eligió a un alcalde evangélico el año pasado. Ahora, el protestantismo evangélico tiene tanto alcance en Río que incluso algunos de los narcotraficantes más célebres de la ciudad afirman estar difundiendo el evangelio.

Yo estudio la violencia en América Latina y he observado un fuerte aumento en los informes de crímenes por motivos religiosos en Río de Janeiro durante el año a la fecha, en particular ataques a los ‘terreiros’, los templos pertenecientes a las religiones tradicionales de Brasil, Candomblé y Umbanda.





La persecución de estas religiones afrobrasileñas, cuyos adeptos son en su mayoría afrobrasileños pobres, ha existido desde el siglo XIX. Pero los estudios en Río —tanto los míos como los de otros investigadores del crimen— sugieren que la actual ola de intolerancia religiosa es más directa y más violenta que en el pasado.

Si bien las estadísticas que confirman esta nueva tendencia siguen siendo escasas, el aumento de los delitos de odio religioso parece coincidir con la propagación del protestantismo evangélico en Brasil. Hoy en día, aproximadamente una cuarta parte de todos los brasileños se identifican como protestantes, en comparación con un 5% en la década de 1960. Muchos protestantes brasileños asisten a servicios generales. Pero las denominaciones de más rápido crecimiento en Brasil son las iglesias pentecostales y neopentecostales de línea dura, incluyendo la exitosa Asamblea de Dios y la Iglesia Universal del Reino de Dios.



#Brazil is losing its #Catholic population. Unlike in the West not to #Atheism but largely to other faiths. Source: https://t.co/T4NdQcGOs9 pic.twitter.com/sU7MPxhu7A

— Simon Kuestenmacher (@simongerman600) October 9, 2017