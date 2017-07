¿Dónde crees que hay más perros en Nueva York? Este mapa te lo muestra

A menudo se afirma que en Nueva York nunca se está a menos de seis pies de una rata. Pero, ¿y de un perro? ¿Siempre basta con unos pocos pasos para poder dar una palmadita a un cachorro de esos que, con la lengua afuera, te mira y menea la cola?

En muchas zonas de la ciudad, ese parece ser el caso. “Con frecuencia he creído que mi barrio tiene que estar desmesuradamente sobrepoblado de perros”, dice Nate Rattner, del East Village. “Por momentos es como si las calles estuvieran abarrotadas de canes”.

Así que Rattner, un técnico de 24 años que solía sacar su perro con asiduidad, realizó un experimento para poner a prueba su sospecha de que vivía en algo así como en un universo perruno. Inspirado por el proyecto Dogs of NYC, perteneciente a la radio pública WNYC, Rattner se valió de la extensa base de datos sobre los perros autorizados (los neoyorkinos requieren un permiso para sus sabuesos, aunque solo cerca de la quinta parte lo tiene) y creó un mapa de densidad canina que la desglosa, al interior de cada distrito, en códigos postales. “Si bien un registro de los perros de New York puede no ser la base de datos disponible más útil, sí puede ser la más divertida”, añade.



Los resultados lo sobrecogieron. El East Village no está siquiera entre los treinta barrios de mayor densidad. “Resulta que hay otros residentes esquivando correas y excrementos con más frecuencia que yo”. Una vasta franja de pelaje se extiende a lo largo de la sureña Staten Island, por ejemplo, quizás porque la gente por esas zonas dispone de patios y jardines.

A su vez, hay un área de importante concentración en el noreste de El Bronx. Pero a Manhattan, después de todo, pertenecen 9 de las 10 áreas postales con mayor presencia canina. Brooklyn no aparece hasta el lugar 24 en la lista de áreas con más perros. Y Queens, solo aparece en el 27. “Si odias los perros, sal de Manhattan”, dice Rattner.

Un par de razones podría explicar la fecundidad canina de la isla, empezando por una posible correlación entre la riqueza económica y el hecho de tener mascotas. “Si se revisan las zonas más densamente pobladas por perros, se notará que estos últimos predominan en barrios del centro de Manhattan, el Upper West y el Upper East, Greenwich Village, y Chelsea”, sostiene Rattner. “Estos son lugares caros para vivir y, en algunos casos, cuentan con las áreas postales más caras de todo el país. Encima, tener un perro es un lujo y todo el mundo no se lo puede dar”.



La mayor densidad está en el código postal 10006, una diminuta zona alrededor del One World Trade Center. Ahí hay un perro por cada tres humanos.

“Creo que está relacionado con la posible correlación entre el ingreso y el hecho de tener perros, y quizá también con que el 10006 queda cerca del Hudson y el East River, del Battery Park, y de otros espacios verdes”, dice Rattner. “Todo indica que, entre un río y otro, corren las mascotas durante los acostumbrados paseos de 15 minutos. El área postal con la mayor densidad canina está, desde el punto de vista geográfico, inmejorablemente ubicada”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.