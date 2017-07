¿Te has pasado tu parada por quedarte dormido? Ya hay una aplicación móvil que lo soluciona

Lo mejor que tiene un largo viaje en autobús o tren es su rítmico vaivén, el tranquilizante ruido blanco y la inactividad obligada. Pero esto también puede ser un peligro: puedes quedarte dormido. Y, mientras más largo sea tu viaje diario al trabajo, más probable es que sufras privación del sueño y no puedas resistir la tentación de una siesta.

Eso plantea otro dilema: cómo evitar pasarte de tu parada. Aunque algunos bellos durmientes en el metro pueden despertarse a tiempo con regularidad — tal vez con microdespertares subconscientes en cada parada—, otros corren peligro de encontrarse en el terminal o a bordo de un tren vacío en un desolado depósito de mantenimiento. Como alguien que a veces se duerme en el transporte público de Washington DC, recientemente tuve una idea genial: desarrollar una aplicación de smartphones que sonaría una alerta justo antes de mi parada. Y entonces (tal como sucede frecuentemente) fui a la tienda de apps y, con una mezcla de desilusión y alivio, descubrí que otros ya habían tenido mi idea.



La app que escogí entre las opciones disponibles —OmniBuzz for iPhone— tiene altas calificaciones y es gratis. Dado que depende de señales de GPS que no pueden viajar mucha distancia bajo tierra, no funciona de manera fidedigna en todas las estaciones de metro. Sin embargo, sí funciona en la estación en donde me bajo para ir a mi trabajo y se ha convertido en un recurso confiable cuando tomo viajes en autobús a lugares desconocidos. En un viaje reciente a un nuevo lugar ubicado en los exurbios, el sonido de la alarma (el cual se parece a campanas tubulares) me hizo bajarme rápido del autobús a unos cuantos metros de mi destino. Por muy irracional que parezca, esto me hizo sentir orgullosa de mí misma por haber llegado: una pasajera en un lugar extraño.

Jessica Yeh, creadora de OmniBuzz, dice que fue por esto que ella creó la aplicación. Durante unas vacaciones en San Francisco el año pasado, tomó el transporte público a todas partes.

“Como no conocía bien el área, constantemente estaba mirando una aplicación de mapas para rastrear mi ubicación. Uno se cansa de hacer eso muy rápidamente”, recuerda. Yeh buscó una aplicación de una alarma para autobuses, pero no pudo encontrar ninguna que le gustara. Entonces, cuando regresó a su casa en Dallas, creó su propia app. La interfaz de OmniBuzz es relativamente sencilla en comparación con los competidores que vi: colocas un marcador en un mapa y listo, básicamente. Por ahora solo presente en la tienda de iPhones, Yeh espera ofrecer una versión para Android en el futuro.



Para los pasajeros cuyos destinos quedan bajo tierra, todavía no parece haber un despertador en el mercado que siempre funciona con fidelidad total. La mayoría de las apps que avisan sobre la ubicación para móviles Apple y Android usan GPS, el cual tiene limitaciones subterráneas. Sucede igual con Google Now (la cual ofrece señales de alarma para las llegadas a paradas en transporte público) y la app de iOS Reminders, la cual se puede usar para crear avisos sobre la ubicación. Una aplicación interesante que salió en 2013 para dispositivos Android trató de despertar a pasajeros al usar el acelerómetro del dispositivo para contar paradas, pero desde entonces ha sido retirada de Google Play (su creador no respondió a peticiones por comentarios al respecto).

Desde que inauguró su app el año pasado, Yeh se ha mudado a Seattle para trabajar en Microsoft. Allá tiene poca oportunidad para siestas en transporte público: vive frente a su centro de trabajo y se podría medir su viaje diario al trabajo en segundos. Es una situación que sólo parece un sueño para los adormilados pasajeros que tienen que viajar largas distancias para llegar a sus trabajos.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.