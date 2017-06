Luego de 43 millones de viajes, muere la primera persona usando bicicletas públicas en NYC

Una larga racha de seguridad en el ciclismo urbano acaba de llegar a su fin. Luego de más de cuatro años y 43 millones de viajes, el sistema de bicicletas públicas de Nueva York tuvo su primera víctima fatal este lunes en la mañana.

El periódico The New York Post identificó a la víctima como un banquero de inversiones de 36 años. De acuerdo a fuentes policiales, el hombre chocó con un bus en la calle 26, cerca de la Octava Avenida, mientras montaba su bicicleta entre un bus en movimiento y un auto aparcado, todo esto a las 8:20 am. De acuerdo a lo reportado, el hombre perdió control de la bicicleta y calló al suelo, donde fue atropellado por el bus. Dos horas más tarde, se pronunció su muerte.



“Junto con la Ciudad de Nueva York, queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a la familia y a los seres queridos del ciclista, en esta terrible tragedia”, escribió Dani Simons, vocera de la empresa Motivate, que opera el sistema Citi Bike. Con 10,000 bicicletas y 603 estaciones, las bicicletas públicas de Nueva York constituyen alrededor de un 40% de los viajes en este tipo de bicicletas en todo el país.



Este fue el lugar donde el hombre fue atropellado, en la calle 26 cerca de la Octava Avenida, en el barrio de Chelsea (Google Street View).

El sistema de bicicletas compartidas, en general, ha tenido impresionantes cifras de seguridad. Esta es solo la segunda muerte desde que estos programas comenzaran en Estados Unidos, en 2010. La primera sucedió en Chicago, cuando un ciclista chocó contra un camión. En ese momento, ya se habían más de 102 millones de viajes en bicicletas públicas. Como punto de comparación, el año pasado 17 ciclistas convencionales fallecieron en accidentes con autos el año pasado solo en Nueva York.

Pero Kate Fillin-Yeh, directora estratégica de la Asociación Nacional de Autoridades de Transporte Urbano, dice que hay que considerar esos números en el contexto del aumento de ciclistas en las calles que hoy existe.



“Cuando consideras que el número de ciclistas se ha cuadruplicado en las últimas cuatro décadas, esto es una reducción de un 72% en el riesgo”, dice. “El número de ciclistas fallecidos el año pasado está en esos bajos números, y es mucho más seguro que antes, un testimonio de la infraestructura que se ha construido para crear redes para los ciclistas”.

Fillin-Yeh anteriormente trabajó para el Departamento de Transporte de Nueva York. A su vez, diseñó e implementó Citi Bike y fue la autora principal del plan Visión Cero, del alcalde Bill de Blasio.

“Fundamentalmente, las bicicletas públicas traen muchas ventajas a las ciudades”, dice Fillin-Yeh. “Esto es una tragedia y muestra el hecho de que tenemos que seguir haciendo lo mejor para asegurarnos que nuestras ciudades sean seguras para la gente”.



Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.