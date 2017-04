Los raros letreros de tránsito con los que Austin quiere disminuir accidentes

Los conductores en Austin podrían llegar a pensar que un cantante de country se tomó los letreros de la autopista. Porque próximamente las vallas electrónicas que envían mensajes de seguridad comenzarán a tener guiños a la cultura vaquera de esa zona.

“Safety is ‘always on my mind’/ Share the road”, dice un letrero, haciendo referencia a una canción de Elvis Presley (“siempre ‘tengo en mente’ la seguridad”). Otra hace referencia al gran Willie Nelson cuando dice que hay que conducir “willie slow” frente a construcción en la carretera.



Estos enigmáticos y juguetones mensajes forman parte de una nueva campaña por la seguridad vial que lleva a cabo el Departamento de Transporte de Austin, entidad que en enero solicitó a las personas que enviaran rimas exhortando a conducir con sobriedad, a no mandar mensajes de texto y a estar pendiente tanto de las condiciones del tránsito como cuando hay arreglos en la carretera. El resultado fue que respondieron más de 300 personas y la semana pasada el mismo departamento anunció 15 ganadores, quienes verán parpadear sus mensajes, próximamente, en los letreros electrónicos de toda la ciudad.

Aparte de las referencias a las leyendas musicales, hay reconocimientos, por ejemplo, al amor a Texas. Un letrero dice “Don’t mess with Texts” (“no te metas con los mensajes de textos”, haciendo referencia al eslogan del estado “Don’t mess with Texas”). O frases como “este no es su primer rodeo, abróchese el cinturón”.



publicidad

Esta suerte de tontería oficialmente permitida viene a ser una prolongación de campañas que empleaban enormes carteles en los sistemas de autopistas estatales. “Varios departamentos de Transporte han utilizado mensajería más ligera, divertida y eficaz para comprometer a los usuarios de la vía, como los departamentos de Transporte de Arizona, Iowa y Massachusetts”, sostiene Jorge Riveros, funcionario del Departamento de Transporte de Austin.

La capital de Texas espera que la puesta en práctica de la campaña en el entorno tal vez más inesperado de una región –haciendo referencia tanto a la lengua como a las tradiciones locales– atraiga mucha más atención hacia las preocupaciones relativas a la seguridad. La ciudad necesita toda la ayuda posible en este frente: las muertes por accidentes de tránsito han venido creciendo con los años, registrándose una cifra récord de 102 fallecidos en 2015, lo que representó un aumento de un 62% en relación con 2014. Aunque el daño fue ligeramente menor en 2016, Austin busca prevenir las oleadas de muertes en carretera, por medio del rediseño de intersecciones históricamente peligrosas y la adopción, la primavera pasada, de su primer programa de acción Visión Cero, con el propósito de eliminar para 2025 las muertes y lesiones graves por esta causa.

“En general, esta campaña perseguía dar una solución amena, cambiando sustancialmente la forma en que los pasajeros de Austin se relacionan con esos mensajes operativos que ven comúnmente”, indica Riveros. “Un poco de ligereza en la comunicación vial pudiera ayudar a crear en los choferes una conciencia mayor respecto de las decisiones de seguridad que deben tomar; y si, por otra parte, podemos hacer más seguras las carreteras de Austin, entonces como organización podemos decir que nos estamos acercando al deber ser de nuestro trabajo”.



Marissa Monroy, gerente de marketing e información pública del Departamento de Transporte, piensa que el concurso también reveló las cosas que inquietan más a los choferes de Austin: “Los mensajes populares exhortaban a usar las luces intermitentes, a no usar teléfonos móviles, a no beber cuando se está al volante, a compartir la vía con ciclistas y peatones, a manejar con precaución cuando hay obras constructivas en la carretera, a no arrojar basura y a llevar siempre puesto el cinturón. En pocas palabras, a ser amable con los demás”.

Otras frases quedaron descartadas por las autoridades, entre ellas: “Buckle up buttercup” (Abróchese el cinturón), “Use shoulder only in queso emergency ” (Arrímese a la cuneta solo en caso de emergencia), “Your seat has an ‘eject’ button/It’s called not wearing your seat belt ” (Su asiento dispone de un botón de expulsión/ se llama no tener puesto el cinturón de seguridad) y “If you can read this, slow down so you don’t hit the person in front of you reading this ” (Si usted puede leer esto, entonces reduzca la velocidad para que no impacte a la persona enfrente suyo que está leyendo esto).



publicidad

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.