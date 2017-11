Estos camioneros están luchando contra el tráfico de personas

Hace unos meses, el camionero Gary Mars se detuvo en Oklahoma, justo al otro lado de la frontera con Arkansas. Sentado en la cabina de su camión, vio un auto detenerse. Cinco chicas adolescentes que parecían tener alrededor de 16 años salieron y se sentaron en una mesa de picnic con sus teléfonos celulares. El hombre que conducía el auto se acercó, les quitó algunos de sus teléfonos y regresó al vehículo.

"Me pareció un poco extraño, cómo se sentaron todas juntas y cómo estaban vestidas", recuerda. Como conoce el área, Mars, que reside en Bentonville, Arkansas, llamó a la policía local, pero el automóvil ya no estaba cuando llegaron los agentes. No está seguro, pero la situación que presenció le parecía ser un caso de tráfico humano.



En la industria del transporte de carga, el tráfico de personas —que a menudo toma la forma de prostitución en las paradas de camiones, moteles y paradas de descanso junto a las carreteras de Estados Unidos— es un tema de creciente preocupación. En la industria es conocido el hecho de que muchas trabajadoras sexuales de las paradas de camiones están involucradas en la práctica en contra de su voluntad. La trata de personas es un crimen internacional donde, mediante el uso de la fuerza o la coacción, se compra o se vende una persona para trabajos forzados o sexo comercial. Sus víctimas en Estados Unidos podrían ser cientos de miles de personas, y la mayoría son mujeres y niños.





Para combatir esta práctica, la representante del estado de Arkansas, Charlotte Douglas, recientemente presentó lo que se convirtió en una nueva ley estatal que exige que los conductores de camiones comerciales Clase A con licencia en Arkansas sean entrenados para reconocer el tráfico humano. Otros estados, como Ohio, Washington y pronto Texas, tienen leyes similares que requieren capacitación para nuevos conductores de camiones comerciales. Pero Arkansas es el primero en exigir la capacitación tanto para los conductores que obtengan sus licencias de conductor comercial por primera vez como para los que las renuevan (Kansas aprobó recientemente la misma ley que entrará en vigor en 2018 y se extiende a todos los conductores de camiones comerciales).



Douglas, republicana, dice que es apropiado que Arkansas tenga esa ley. El transporte por carretera es una de las principales industrias del estado. Algunas de las compañías de transporte más grandes del país, incluyendo J.B. Hunt Transportation Services, Wal-Mart Transportation y USA Truck tienen su sede en Arkansas, que tiene alrededor de 60,000 conductores de camiones comerciales. 1 de cada 11 personas en Arkansas están empleadas en la industria del transporte por carretera y el estado ocupa el segundo lugar en la concentración de empleos en este sector. "Si miras un mapa de Estados Unidos y miras Arkansas y el tráfico que pasa por nuestro estado, te das cuenta de que somos un corredor de este a oeste, y de norte a sur", dice Douglas. "Arkansas tiene una cantidad increíble de tráfico de camiones. Llegamos a todo el país con esta ley dada nuestra ubicación".

La idea en la que se basa la ley, que entró en vigor el 1 de agosto, es "utilizar la mano de obra", dice Shannon Newton, presidente de la Arkansas Trucking Association. " Hay muchos más conductores de camiones que policías, y las personas que cometen este crimen lo hacen a la vista de los conductores de camiones. Se trata de aprovechar el acceso a los lugares, las personas y la información que tiene nuestra industria y tratar de hacer algo bueno con ello".



Allison Hay recuerda una vez que entró en el baño de mujeres en una parada de camiones y vio "Ayúdenme", escrito en el espejo del baño.



La organización Truckers Against Trafficking ( Camioneros contra la Trata de Personas) se encarga de la capacitación, gratuita y en línea, de los conductores de camiones en Arkansas y otros lugares. La capacitación consiste en un video de 26 minutos que cubre cómo reconocer la trata de personas y cómo denunciar las instancias sospechosas. En el video, los camioneros relatan historias de camionetas llenas de muchachas que buscan sexo en las paradas de camiones y oyen a los proxenetas ofreciendo sexo a través de los radios de banda ciudadana. También se muestran defensores del Centro Nacional de Recursos para la Trata de Personas y la Unidad de Crímenes contra Niños del FBI quienes explican qué es la trata de personas y cómo los traficantes explotan las vulnerabilidades y la ubicación de sus víctimas para cometer sus crímenes.



En la capacitación no se les pide a los conductores que intervengan si sospechan de trata de personas, dice Laura Cyrus, directora de operaciones de Truckers Against Trafficking. Solo necesitan reconocer las señales de alarma y llamar a la Línea Directa Nacional de Trata de Personas, al 911, o a la policía local si ven algo sospechoso. "Los camioneros son los ojos y oídos del sistema de carreteras de nuestra nación", dice ella.

Cuantificar la frecuencia con que los camioneros entran en contacto con situaciones de trata es difícil, dice Cyrus. Los camioneros han realizado más de 1,800 llamadas a la línea directa nacional desde su inicio en 2007. E stas llamadas han resultado en más de 500 casos de tráfico sexual que involucran a casi 1,000 víctimas, de las cuales aproximadamente una tercera parte eran menores de edad. Pero estas cifras no incluyen las llamadas hechas al 911 u otras fuerzas del orden público por parte de los camioneros que reportan trata.

En los últimos años, Gary Mars, camionero de Wal-Mart Transportation, ha estado involucrado con Truckers Against Trafficking, intentando concientizar sobre el tráfico de personas y ayudar con la exposición móvil de la organización, Freedom Drivers Project. En sus 27 años en la carretera (conduce hasta 140,000 millas al año), Mars dice que no fue hasta que recibió la capacitación para reconocer las señales de la trata de personas que entendió cuánto de este problema probablemente había visto a lo largo de los años. "Nunca me di cuenta de que la mayoría de las chicas no lo hacen por su propia voluntad", dice. "Ahora soy un poco más sensible al hecho de que estas chicas y chicos necesitan ayuda. No te das cuenta de todo lo que sucede en esas situaciones".



A Allyson Hay, camionera que reside en Searcy, Arkansas, la capacitación la ayudó a llegar a la misma conclusión. Hay, quien conduce aproximadamente 80,000 millas al año, recuerda una vez que entró en el baño de mujeres en una parada de camiones y vio escrita la palabra ‘Ayúdenme’ en el espejo del baño. Dice que buscó en el baño y miró alrededor de la parada de camiones, pero no encontró a nadie.

Los conductores están en una posición única para reconocer y combatir la trata de personas, dice ella. "La vista es totalmente diferente cuando estás en ese asiento. Creo que somos tan importantes como los agentes de policía, porque podemos tomarnos un poco más de tiempo y observar un poco más".

Sin embargo, algunos camioneros de Arkansas han expresado menos entusiasmo sobre la nueva ley estatal, diciendo que esto agrega una carga adicional al proceso de renovación de la licencia de conductor comercial (las licencias de conductor comercial de Arkansas caducan cada cuatro años). Los camioneros que están a favor de la medida, como Mars, no están de acuerdo. "La responsabilidad de cada ser humano es cuidar a los demás", dice. "La capacitación es muy simple; si la aprovechas o no, depende de ti. Solo intentamos que todos conozcan el problema y los eduquemos sobre cómo reconocerlo. Eso es todo".



Ronnie Donley—camionero conocido en la ruta como ‘Ron Don, el cowboy de las autopistas’—tampoco cree que se esté pidiendo demasiado. Donley, quien vive en Little Rock y lleva 26 años conduciendo, recuerda haber estado estacionado en una parada de camiones en el norte de Nueva York hace unos años cuando una mujer de 40 y una chica que parecía tener 16 llamaron a la puerta de la cabina de su camión. "Cuando la joven se acercó a mi camión y me preguntó si quería compañía, pensé: '¿Qué está pasando en el mundo?'".

En retrospectiva, desearía haber sabido más. "Tiempo atrás, los camioneros eran considerados los caballeros de la carretera", dice. "Con todo lo que vemos los camioneros y a tantos lugares donde vamos, si reconocemos algo que parece trata de personas, lo único que tenemos que hacer es llamar a la policía. Creo que eso es bueno".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.