Estas son las ciudades y pueblos que quedarán sin trenes si se concreta el presupuesto de Trump

Entre muchos grupos que están viviendo la era Trump con ansiedad están los usuarios de trenes . El plan presupuestario de 2018 incluye una disminución de un 13% al Departamento de Transporte, debido a la eliminación de subsidios federales para rutas de larga distancia en Amtrak (el servicio ferroviario de EEUU). Esto probablemente terminaría con cientos de viajes entre ciudades y pueblos.

¿Cómo se verá el futuro de los trenes de pasajeros en Estados Unidos? Una respuesta está en el trabajo de Will Geary , que ha hecho una comparación lado a lado de las rutas de Amtrak actuales y las que sobrevivirían después de los cortes. En el video a continuación, a la izquierda se muestra una semana común de viajes Amtrak, de acuerdo a los datos más actuales . A la derecha está la misma semana, pero excluyendo las 15 rutas nacionales amenazadas por la Casa Blanca, incluyendo el recorrido Silver Star (estrella de plata) que une Nueva York con Miami; el Empire Builder, que conecta Chicago con la costa del Noroeste; y el Sunset Limited, que une Louisiana y California.



“El presupuesto arriesgaría desconectar a 145 millones de personas para quienes estas rutas son el único servicio de Amtrak cercano”, dice Geary, quien está estudiando un posgrado Análsis de Datos en la Universidad de Columbia y, además, es un aficionado a los temas de transporte público (también mapeó los viajes de la MTA y creó una ‘ sinfonía multimodal ’ de Nueva York). “Esto eliminaría 2,300 millones de dólares en financiamiento habría apoyado nuevos proyectos de trenes de pasajeros y trenes ligeros, así como 500 millones de dólares en fondos para invertir en nueva infraestructura nacional para el transporte”.

Los cortes no estarían distribuidos de manera igual a través del país, según Geary. “ Pueblos y ciudades en el Sureste y en el Medio Oeste serían los más impactados, mientras las ciudades grandes de la costa Oeste y Noreste verían menos impacto”.



La mayoría de la información analizada por Geary proviene de la Asociación Nacional de Pasajeros Ferroviarios, la que advirtió duramente el mes pasado que el presupuesto de Trump generará un “daño desproporcionado entre las comunidades rurales y la clase trabajadora”. Como mínimo, el plan cancelaría totalmente el servicio de Amtrak en 220 pueblos y ciudades, dice la organización. Estos están ubicados en lugares tan distintos como Alburquerque, Dallas, Spokane o Worcester, en Massachusetts.

¿Qué tan probable es que el Congreso apoye la visión de la Casa Blanca cuando reciba el presupuesto más detallado (algo que suele suceder a mediados de mayo)? De acuerdo a la Asociación Nacional de Pasajeros Ferroviarios, ellos han visto una “enorme presión pública” de rechazo, la que incluye a miles de sus miembros llamando a las autoridades electas. “Podemos verificar que el Congreso está escuchando estas quejas y las están notando. Hemos visto un cambio entre los republicanos desde una posición sin mucho compromiso y cuidadosa a declaraciones cautas que han enfatizado que el Congreso tiene el poder de la chequera. Eso es progreso”, dice Sean Jeans-Gail, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales y Política en esta institución.

Los políticos más cercanos a Trump deberían escuchar a estas voces, ya que muchos de ellos tienen en su base a los residentes rurales, que llevaron al presidente al poder. “La mayoría de los pasajeros de estos trenes no los usan para ir de una gran ciudad a otra gran ciudad”, dice Jim Mathews, presidente y CEO de la Asociación. “Se trata de estadounidenses de pequeños pueblos que no tienen muchas opciones de transporte. Las cifras de pasajeros en esos trenes son más bajas porque sirven a ciudades más pequeñas. Si vives en McGregor, Texas, y quieres tratar de llegar a Fort Worth por negocios o por un tema médico, el Texas Eagle tan importante para ti como el Corredor Noreste lo es para un neoyorquino. O incluso más importante, ya que Temple no tiene acceso a LaGuardia o JFK”.



Geary también construyó un mapa interactivo mostrando las estaciones de Amtrak específicas que estarían bajo riesgo con el presupuesto de Trump. En este, los puntos de mayor dimensión son estaciones con mayor tráfico de pasajeros en 2016, como Nueva Orleans y Denver. Los puntos más pequeños son estaciones más tranquilas, como Sanderson, en Texas, o Thurmond, en Virginia Occidental.

En caso de que ya no haya quedado clara la opinión de Geary, el analista prefiere que estas estaciones sigan funcionando en el futuro. “Debemos trabajar para lograr conectividad ferroviaria más rápida, más barata y más frecuente entre ciudades y pueblos estadounidenses y no eliminar el acceso al sistema de trenes a millones de personas en EEUU”, concluye Geary.



Will Geary/Stamen/OpenStreetMap/CARTO (Haga clic aquí para la versión interactiva).

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.