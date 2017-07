En mapas, los viajes al trabajo más largos y más cortos de Estados Unidos

Los más rápidos están en Alaska, lo que no parece tan raro. Pero, ¿dónde te demoras más entre tu casa y tu empleo?

El tráfico en Nueva York es malo, pero esta ciudad no está en el primer lugar de EEUU.

¿Sabe usted cuáles son las rutas más extensas y soporíferas en Estados Unidos? ¿Y dónde la gente viaja sin esfuerzo hacia su trabajo, como si nunca hubieran oído hablar de la palabra tráfico?

El experto en estadísticas Chase Sawyer tiene la respuesta en sus manos: una fabulosamente detallada visualización de los tiempos de recorrido típicos por cada condado del país. Basado en datos relativos al período 2011-2015 y recogidos por el Censo, el mapa interactivo revela que las personas en el condado Pike, en Pennsylvania, padecen los intervalos más agobiantes, con un tiempo promedio de 44 minutos. Los 10 más rápidos, por su parte, pertenecen a Alaska, al tiempo que, el distrito de las Aleutianas Orientales se lleva el tiempo más veloz: una media de 4.9 minutos. Si no estás familiarizado con ese lugar, se trata de una cadena de islas salpicadas de leones marinos, por lo que es de presumir que allí los residentes necesiten trasladarse solo un par de cuadras.



“El tiempo de viaje al trabajo es un tema peliagudo en mi opinión, pues casi todo el que trabaja se ve implicado, y trata de comparar su tiempo específico con el promedio”, sostiene Sawyer, de 28 años, quien además de ser empleado público en Maryland, desarrolla el compendio visual Overflow Data.

¿Cómo fue que un condado, de nombre grato al oído, en el noreste de Pennsylvania, devino bochornosamente el más demorado? Sawyer intuye que se debe a que hay gente que trabaja en Nueva York. No haría falta que muchos viajeros recorrieran las dos horas hasta Manhattan para alterar los números. A los neoyorkinos tampoco les va muy bien, con 4 de los 10 recorridos más rezagados: unos 40 minutos cada uno, incluyendo Queens y El Bronx. Bien se podría culpar al tráfico y quizás al actual estado del sistema ferroviario de la ciudad.



Otras penurias de intervalos se sufren en Los Ángeles, por supuesto, y en el Área de la Bahía de San Francisco, aunque el tiempo de 30 minutos parecerá ridículamente poco para cualquiera que alguna vez se haya enredado en el atasco hacia Silicon Valley. A su vez, hay casi interminables trayectos en ciertos lugares de Colorado y estados del sur como Mississippi y Louisiana, lo cual sorprende a Sawyer. “No esperaba en modo alguno que los viajes tomaran tanto en algunas áreas que, pensé, eran bastante rurales”, confiesa.

“Lo que más me llamó la atención no fueron los datos en sí, sino el aspecto sociológico del problema”, indica Sawyer. “Las estadísticas no mienten: las áreas periféricas de zonas densamente pobladas y aisladas reportaban los recorridos más extensos, mientras que, en otras, estos periplos eran más cortos”.

Abajo, en la visualización interactiva, hay una herramienta gráfica que te permite analizar fácilmente las mejores y peores rutas de cada estado, incluyendo el hogar de Sawyer en Maryland. “Mi recorrido no es nada corto”, afirma. “Me toma cerca de una hora, lo que está bien por encima del promedio. Sin embargo, he tenido que oír varias historias de gente en Reddit, haciendo 2 o 3 horas de viaje, así que he recibido una lección”.



Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.