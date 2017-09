¿Cómo diseñar una barrera eficaz para el carril de bicicletas?

Si viaja por la avenida Telegraph, en Oakland, se encontrará lo que parecen ser cigarrillos gigantes empotrados violentamente en el suelo. Éstos son los llamados postes suaves, barreras de plástico destinadas a separar a los automovilistas de los ciclistas y peatones que están demostrando ser tan eficaces como un arbusto contra un toro enojado.

Por ejemplo, mire este triste ejemplar, con el carril de bicicletas en primer plano (antes de las dobles líneas blancas concebidas como una barrera entre coches y ciclistas):



He aquí otra víctima con el carril de bicicletas a la derecha:



Y luego éste:



Oakland rediseñó su flujo de tráfico en la avenida Telegraph el año pasado, añadiendo carriles de bicicletas junto a la acera protegida por filas de autos estacionados y a veces marcada con pintura verde. Además, instaló también esos postes para separar varias cosas de los conductores, incluyendo cruces peatonales zonas de no estacionamiento, estacionamientos para bicicletas y esquinas donde los conductores deben hacer virajes cerrados en los que podrían atropellar a ciclistas y peatones. Como conductor en esta ciudad, puedo reportar que hubo caos cuando debutó el nuevo diseño, pues los autos estacionaban en los carriles para bicicletas como si fueran carriles de estacionamiento. Desde entonces, la mayoría de las personas parecen haberse acostumbrado al reformulado sistema (excepto durante las noches de los fines de semana, donde puede suceder cualquier cosa).



Para crédito de Oakland, los postes suaves son algo que a menudo los defensores de la seguridad vial piden a gritos. En San Francisco hay activistas anónimos que los han instalado en las zonas que consideran peligrosas, tanto para acorralar a los autos como para avergonzar a las autoridades de la ciudad y forzarlos a que construyan barreras. En Wichita, Omaha, y Providence, las personas han hecho sus propios carriles protegidos por postes utilizando destapacaños.

Pero en Oakland los postes oficiales claramente están sufriendo. Tras una ardua labor, conté más de una docena de ‘soldados’ muertos en seis cuadras. Los ineficaces postes podrían ser un riesgo para la seguridad general y quizás las arcas de la ciudad en los costos de reemplazo. Oakland, dice que la situación en esta arteria, que considera un ‘corredor de alta incidencia de lesiones’, mejorará a medida que avanza su proyecto de Telegraph Avenue Complete Streets, una reforma de diseño de estilo 'calles completas', que considera peatones y ciclistas. La construcción prevista para finales de 2018 podría traer más ‘delineadores verticales’ entre los carriles de estacionamiento y de bicicletas y también ‘protección de bordes para ciclovías’.

"Los postes flexibles brindan una importante orientación para los conductores y protección para los peatones y ciclistas, pero no nos detendremos ahí", dijo Sean Maher, un portavoz del recién creado Departamento de Transportación de Oakland (OakDOT). "Nuestros próximos pasos previstos se describen en la página web del proyecto, incluyendo las soluciones de señalización y pavimentación para ayudar a reforzar la seguridad y mejoras en la accesibilidad que OakDOT ya ha instalado".



¿Qué podría hacerse mientras tanto? Según parece, también San Francisco ha estado experimentando con estos tipos de barreras. La Agencia Municipal de Transporte de la ciudad explicó en una publicación en un blog en abril:



La ciudad quería encontrar algo más duradero, por lo que se instaló una pista de pruebas a lo largo de un carril de bicicletas en Market Street en el centro de la ciudad utilizando cuatro postes diferentes. Eran (dato para los nerds del transporte) un Pexco FG 300 Post con TG Curb, un Tuff Curb de Impact Recovery Systems, un Tuff Curb XLP de Impact Recovery Systems, y un poste flexible y canalizador de Endoto EveluxUSA. "Llevan cinco meses en la calle y no hemos encontrado problema con ninguno de los productos anteriormente mencionados", dice el portavoz de la SFMTA Ben Jose. "El personal ha tomado la decisión de seguir usando el poste Pexco en el futuro basándose en los siguientes criterios: 1. menos caro, 2. más fácil de instalar, y 3. disponibilidad de partes intercambiables".



El tiempo dirá si Oakland se decide por el Rurpbo XXL Curbmaster o algún poste nivelado similar. Pero en el caso de que exista la posibilidad de que sus expertos en transporte busquen asesoramiento externo, la Autoridad Transformadora Municipal de San Francisco (SFMTrA, por sus siglas en inglés) —el grupo extraoficial o de guerrilla que instala barreras improvisadas barreras entre carriles por todo San Francisco— envía esta evaluación por correo electrónico:



Las áreas pintadas oscuro podrían ser banquetas o aceras elevadas... entonces no se vería el problema de que los conductores derriban los postes para estacionar sus vehículos donde no deben. También son postes de calidad inferior a los que se utilizan comúnmente, los cuales tienen un perfil en forma de T. Ésos duran más y recuperan su forma mejor, generalmente. Pero todos ellos tienen una vida útil limitada y deben reemplazarse cuando quedan totalmente aplastados como éstos. Así que sí, los postes son mejor que nada. Pero podrían haber utilizado más postes (y podrían haberse añadido algunos en la zona de seguridad entre el carril de bicicletas y los coches estacionados para mantener los coches estacionados en su lugar), utilizado postes de mejor calidad, sustituido los postes más a menudo, o utilizado una solución real como banquetas, hormigón, etc.