Ciudad de México tiene la primera alcaldesa de la bicicleta en Latinoamérica

La Ciudad de México sólo tiene 140 kilómetros de infraestructura ciclista. Los activistas activistas calculan que la ciudad necesita 600 kilómetros y desde 2006 en la capital han muerto 1,600 ciclistas . Los retos en temas de circulación y seguridad para ciclistas son evidentes. Sin embargo, el ciclismo en la actualidad ha tomado relevancia en la agenda pública. En julio de 2014 se aprobó una nueva Ley de Movilidad. Esta cambió el nombre la Secretaría de Transporte y Vialidad por el de Secretaría de Movilidad y se introdujo la promoción de la movilidad no motorizada en la planeación urbana. Ahora el ciclismo está muy establecido en el Programa Integral de Movilidad , así como en el Programa Integral de Seguridad Vial y en el Reglamento de Tránsito .



publicidad

Sin embargo, todavía queda mucho por hacer y, para asegurar que esta situación cambie, los aficionados al ciclismo en la capital eligieron a una representante que lidere la promoción de este medio. Durante la Sexta Edición del Foro Mundial de la Bicicleta, la activista Areli Carreón fue escogida alcaldesa de la bicicleta para la CDMX. Será la primera persona en América Latina en cumplir con esta labor, la que tiene como función promover y proteger el ciclismo en la ciudad, actuando como intermediario entre la alcaldía, los ciclistas, grupos comunitarios y el gobierno capitalino. Se trata de un cargo elegido por la comunidad y, por lo tanto, no tiene poder como lo tendría un alcalde normal, pero eso no quiere decir que no pueda lograr impacto.

“Ciudad de México es una ciudad que ya ha adoptado la bici en muchas zonas”, dice la alcaldesa de la bicicleta. “Ha transformado completamente el rostro, la lógica urbana del centro de la ciudad”. Pero cuando ella empezó hace veinte años como activista del ciclismo, vio una cultura muy diferente. “La gente antes se burlaba de nosotros”, dice Carreón.

Areli Carreón es fundadora y directora de Bicitekas A.C. , una organización que promueve el ciclismo a través de paseos y promoción de políticas públicas. Desde su fundación en 1998 han impulsado campañas que buscan sensibilizar temas de movilidad y medioambiente. Según Carreón, Biciteka “es la organización más antigua que ha hecho lobby para la bicicleta en la Ciudad de México”.



Cortesía Areli Carreón



“Hicimos talleres, cursos, fiestas, piezas de arte para los museos, videos. Nosotros tenemos 20 años de innovación, y de trabajo. Tratamos con todos los medios posibles para convencer, animar y promover esta idea de que nos tenemos que mover de otra manera”. De bloqueos y manifestaciones a discursos e informes, Carreón lo ha hecho todo hasta ahora.

En la actualidad, está lista para una nueva etapa en su activismo: “Ya no es necesario quebrar el muro. Eso ya lo hicimos. Ahora es necesario construir”. Por ello decidió tomar un papel más grande, y sumarse a la red de alcaldes de la bicicleta, junto con las alcaldesas de Ámsterdam y Sydney, para promover la cooperación entre ciudadanos, gobierno e iniciativa privada.

Las alcaldías de la bicicleta comenzaron por una propuesta de la organización no goburnamental (ONG) holandesa CycleSpace para crear una red global de activistas para poder promover el ciclismo al nivel internacional. En una elección en línea, Anna Luten fue elegida como la primera alcaldesa del ciclismo en Amsterdam. Pero muchos criticaron la necesidad de este puesto en Amsterdam, ciudad ya muy conocida por ser bici-amable. ¿Por qué tener otro promotor de este tema a nivel internacional?



publicidad

Al contrario, Ciudad de México, aunque ha logrado un cambio de cultura “radical”, según Carreón, y muchos cambios estructurales para sus ciclistas, todavía enfrenta muchos obstáculos para ser un ciudad bici-amable. Algunas cosas, como la contaminación extrema y congestión cambiarán lentamente, pero por lo pronto hay muchas políticas y planes que podrán impulsar el ciclismo.

Un potencial problema para Carreón, en todo caso, el hecho que su cargo no tenga el apoyo del gobierno. En Ámsterdam, las autoridades electas fueron parte del proceso desde un comienzo, entre ellas el alcalde y representantes de tránsito y del ciclismo del municipio. De hecho, en México ya se ve que la coordinación con el gobierno capitalino podría ser difícil. Aunque tiene pocos días como alcaldesa, Carreón dice que no ha sido incluída en la agenda. “Han ocurrido actividades y no me han invitado, a pesar de que este puesto público ya existe. Pero es muy gracioso porque yo los conozco muy bien y ellos me conocen muy bien también”, explica.

Según la activista, el ciclismo todavía es una molestia para el gobierno capitalino y eso se nota en que la infraestructura vial sigue siendo prioridad. “Aunque firman mandatos para el ciclismo, vemos que siguen invirtiendo fondos en la infraestructura vial primero”.



Con su puesto, Carreón espera posibilitar diálogos entre diferentes sectores — entre la ciudad y el gobierno, la iniciativa privada, y la academia — y servir como catalizadora de las mejoras. Además, las tres alcaldesas se reunirán el próximo junio en Ámsterdam, pero el rol de alcalde todavía está en un proceso de construcción y no se sabe exactamente lo que se esperará de estas posiciones.

Por lo pronto, el enfoque de Carreón será la cuestión de inclusión y participación. “Porque realmente nadie tiene las respuestas, es necesario tener la voz de la gente para ser sostenible al largo plazo. Necesitamos una sociedad que pueda tener el rol de construir, la voz del colectivo. Siento que tenemos mucho que aprender”.