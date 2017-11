Así estas ciudades están construyendo zonas a prueba de ataques motorizados

¿Cómo detener a un terrorista, a un loco o simplemente a un imbécil iracundo en un vehículo comercial antes de que impacte contra una muchedumbre? No se tome el trabajo de pensarlo: según Los Angeles Times, es casi imposible.

“El ataque de Nueva York era predecible, pero no evitable”, reza el título de un artículo de ese martes, referido a los retos de identificar posibles malas intenciones entre arrendatarios de camiones. Esto, a raíz del incidente en que un chofer embistió con su camioneta a un grupo de personas en un carril para bicicletas en el Bajo Manhattan, matando a ocho de ellas (cinco de ellos argentinos).

“Si alguien tiene algún tipo de autorización o licencia válidas para conducir y no está registrado en ninguna lista negra, resulta muy, pero muy difícil evitar que alquile un vehículo y despliegue, cual lobo solitario, un atentado similar al del martes”, sostuvo Jake Jacoby, presidente de la Asociación de Arrendamiento y Alquiler de Camiones (TRALA, por sus siglas en inglés).





Pero ojo, eso no convierte en inevitables eventos como el ocurrido en Manhattan. El artículo, brevemente, reconoce el papel protector que los bolardos –soportes de mucho peso hasta ahora infravalorados– pueden desempeñar en detener vehículos si estos tratan de invadir el espacio de los peatones. Pero, a diferencia de activistas, analistas políticos y periodistas (yo entre ellos), el artículo no considera la posibilidad de que se prohíba la circulación de autos en áreas vulnerables a la ocurrencia de horrendas acciones.

En el fondo, se trata de una idea bien simple, aunque no es un misterio por qué no sucede de esta forma. Los autos son el principio de organización de prácticamente todas y cada una de las urbes de Estados Unidos. Conducir es lo preestablecido. Tanto es así que incluso personas que no manejan tienen que pagar por las carreteras.



Sin embargo, es enteramente posible vetar la circulación de ciertos vehículos en áreas donde comporten grandes amenazas. Clarence Eckerson, director de Streetfilms, se ha hecho de una carrera realizando cortos audiovisuales de las mejores prácticas, en todo el mundo, de planificación del transporte público, así como de diseño urbano favorable al ejercicio de la bicicleta y a los peatones. Para contribuir a ensanchar la imaginación orientada al automóvil, él ha editado fragmentos de videos que dan relieve a las ciudades europeas que, con no poco éxito, han bloqueado grandes áreas de sus centros urbanos al paso de vehículos de ocupación individual. Dos claves: bolardos retráctiles y férrea voluntad política.

Mírese, por ejemplo, el éxito de Cambridge, Reino Unido, donde las bicis y los pies llevan la voz cantante. Un cordón de bolardos sube y baja solo para dar paso a autobuses públicos, como lo muestra este video (en inglés):



La ciudad holandesa de Nijmegen, donde los viajes en bicicleta constituyen un impactante 60% del total de viajes que se da en la urbe, ha instalado un sistema similar acorde a su cada vez mayor zona libre de autos. Los negocios al principio se mostraban preocupados por cómo se realizarían las entregas de sus productos, de modo que la ciudad se cercioró de brindar a los camiones que hacían encargos transpondedores especiales que se comunican con las barreras móviles. Paul Van Den Anker, asesor político, afirmó: “Con los bolardos, es simple. No vas a entrar cuando no tengas permiso para hacerlo”.



EXCLUSIVE @Streetfilms snippet. See how one city keeps cyclists & peds safe. Rising bollards. Typical all over Europe in car-free spaces pic.twitter.com/iv20wcKMtD

— Streetfilms (@Streetfilms) November 2, 2017