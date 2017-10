Así es manejar nueve horas en un auto 'manos libres'

Ceder el control es difícil.

Sin embargo, aquí estoy en un Cadillac que cuesta 84,000 dólares, viajando a 65 millas por hora (104 kms. por hora) en la altamente transitada autopista Beltway que va alrededor de Washington DC. El representante del fabricante de autos me aseguró que en realidad sí es seguro quitar mis manos del volante y mi pie del acelerador. El auto —un sedán CT6 de 2018— está equipado con el sistema semiautónomo Super Cruise de la compañía. El sistema asumirá el control de manera segura, claro, en cuanto me arme con la fortaleza necesaria para ceder el control.

Aprieto el botón que le indica al auto que active su modo de autoconducción y lentamente voy soltando el volante. Pero mantengo mis manos cerca y listas para agarrar si acaso esto termina siendo un engaño.





Me entretiene ver cómo se enciende la luz verde en la barra que queda en la parte superior del volante y el auto se sacude un poco a medida que se realinea con el centro de la senda. Puedo sentirlo acelerando y desacelerando a medida que se ajusta para corresponder con la velocidad del tráfico. El auto aborda las curvas serpenteantes de la Beltway mucho más suavemente que lo hubiera hecho yo. Pero toma tiempo confiar en este vehículo: cuando otro auto se incorpora a mi senda, mi corazón da un ligero brinco. Sin embargo, el Cadillac grande también se percata del vehículo y frena para dejar al otro conductor entrar. Y dentro de poco encuentro que me estoy calmando.

Cadillac estrenó el Super Cruise con una gira promocional que se extenderá por todo el país, desde la Ciudad de Nueva York hasta Los Ángeles. Yo me uní a la gira durante su segunda fase, la cual iba a recorrer desde Washington DC a Cleveland, Ohio [por motivos de transparencia, cabe notar que Cadillac pagó por el viaje, el cual incluyó la estadía de una noche en un hotel.] Se trata de un viaje un poco raro pero tal vez parezca totalmente normal en unos cuantos años.



Super Cruise es la respuesta de Cadillac ante la tecnología Autopilot de Tesla: se le promociona como la “primera verdadera tecnología de conducción con manos libres para la carrera”. Es un sistema de conducción del ‘nivel 2’, que puede controlar el manejo y la velocidad durante minutos cada vez y con una velocidad máxima de 85 millas por hora. Cambiar de senda, tomar salidas y navegar zonas de construcción son tareas que mayormente le toca al conductor.

A diferencia de Tesla —la cual promete que su Autopilot puede funcionar en ciudades— Super Cruise sólo opera en carreteras bien definidas y de acceso limitado, en que el tráfico opuesto está separado por una mediana de concreto o de pasto. Depende de una cámara delantera y sensores para detectar líneas de sendas. Una base de datos en donde se han mapeado más de 160,000 millas de carreteras en EEUU y Canadá mediante tecnología avanzada LIDAR permite que el sistema mantenga el auto centrado con mejor precisión y que anticipe cambios en las vías y con el tráfico hasta unos 2,500 metros adelante. Se actualizará el mapa cada pocos meses usando tanto tecnología satelital como el método trabajoso de enviar cartógrafos a carreteras específicas.

Según Cadillac, la persona en el asiento del conductor es más como un ‘colaborador’ que un ‘pasajero’: aún se espera que prestes atención a la vía (una cámara para monitorear los ojos que está montada encima del volante asegura esa atención). Soy una persona ideal para probar dicha característica, ya que soy una conductora novata, estoy un poco privada del sueño y puedo ser fácilmente distraída por los ruidos frecuentes que emanan de mi móvil.



I got to go on a road trip of the future, in Cadillac's new semi-autonomous car. Story to come! pic.twitter.com/KBZXMa6Si4

— Linda Poon (@linpoonsays) October 2, 2017