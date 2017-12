Los Ángeles es la nueva capital cultura de EEUU: esta es la lista de las ciudades más artísticas del país

Es miércoles en la feria de arte Art Basel Miami Beach, y los principales artistas, galerías y coleccionistas del mundo se dirigen al recinto principal y a las numerosas exhibiciones satélite repartidas por toda la región de Miami. Es impresionante cuánto arte contemporáneo se puede acumular en un solo lugar. Al caminar por las ferias, se puede ver arte de todo EEUU y el mundo.

Esto plantea la pregunta: ¿Dónde están los principales centros y escenas artísticas de Estados Unidos, los lugares donde los artistas en activo trabajan y producen arte?

Para identificarlos, utilicé los datos organizados por la empresa de modelos y datos económicos, Esmi, para medir la concentración de artistas en las 100 áreas metropolitanas más grandes de Estados Unidos. Los datos, que abarcan desde 2011 hasta 2016, comprenden tanto artistas visuales empleados como independientes (incluyendo pintores, escultores e ilustradores), artistas artesanales, artistas multimedia y animadores, y otros artistas y trabajadores relacionados. En 2016, había más de 200,000 artistas trabajando en estas grandes áreas metropolitanas, un aumento de un 12% desde el año 2011.

Clasificamos las principales escenas artísticas de Estados Unidos utilizando un parámetro llamado 'cociente de ubicación' o 'CU', una proporción que compara el porcentaje de artistas activos en un área metropolitana con el porcentaje nacional (un CU de 1 significa que el porcentaje regional de un área metropolitana es igual que el promedio nacional, un CU menor que 1 significa que la concentración de artistas es menor que el promedio nacional, y un CU superior a 1 significa que es más que el promedio nacional).



Todos los trabajos en el arte: empleados e independientes El área metropolitana de Los Ángeles concentró la mayor cantidad de trabajos relacionados al arte en 2016. Área metropolitana Empleos (2016) Porcentaje de cambio (2011-2016) Cociente de ubicación (2016) Ganancias promedio por hora Los Ángeles-Long Beach-Anaheim, CA 23,941 14% 2.72 $19.32 San Francisco-Oakland-Hayward, CA 7,515 17% 2.2 $24.38 Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA 3,615 26% 2.18 $20.38 Nueva York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA 22,746 12% 1.74 $18.90 Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT 1,027 4% 1.64 $21.45 Seattle-Tacoma-Bellevue, WA 4,565 18% 1.64 $23.17 Nashville-Davidson-Murfreesboro-Franklin, TN 2,029 14% 1.55 $12.54 Austin-Round Rock, TX 2,087 43% 1.41 $16.88 San José-Sunnyvale-Santa Clara, CA 2,159 26% 1.42 $28.81 San Diego-Carlsbad, CA 2,816 6% 1.29 $15.92 FUENTE: Esmi & CityLab | UNIVISION



Aunque las galerías de Nueva York estarán bien representadas en la Art Basel Miami Beach, el área metropolitana ya no es el principal centro de arte y artistas del país.

Ese honor se lo lleva Los Ángeles, que encabeza la lista de nuestro parámetro combinado de artistas empleados e independientes. Los Ángeles no solo tiene una mayor concentración de artistas que la ciudad de Nueva York en función de su CU, sino que tiene un mayor número de artistas absolutos, a pesar de que la ciudad de Nueva York tiene una población general mucho mayor. De hecho, se ha demostrado que un importe número de artistas se están mudando de la ciudad de Nueva York al área metropolitana de Los Ángeles.

También se encuentran entre los 10 principales polos tecnológicos y del conocimiento. San Francisco es la segunda en la lista y Portland la tercera, mientras que Nueva York marcha detrás en el cuarto lugar. Bridgeport-Stamford es la quinta y Seattle, Nashville, Austin, San José y San Diego completan las 10 primeras.



publicidad

Cuando se trata de ingresos, los artistas ganan más en el Área de la Bahía, por mucho. En términos de crecimiento, Austin marcha al frente con un crecimiento del 46% en artistas entre 2011 y 2016. La cantidad de artistas ha crecido un 26% tanto en San José como Portland durante el mismo período.



Artistas empleados Los Ángeles sigue, a la cabeza, como el mejor lugar que concentra el mayor número de artistas empleados con pagas competitivas. Área metropolitana Empleos (2016) Porcentaje de cambio (2011-2016) Cociente de ubicación (2016) Ganancias promedio por hora Los Ángeles-Long Beach-Anaheim, CA 12,460 18% 3.32 $40.32 Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA 2,078 34% 2.87 $33.64 San Francisco-Oakland-Hayward, CA 4,162 28% 2.83 $44.89 Seattle-Tacoma-Bellevue, WA 2,773 23% 2.24 $38.80 San José-Sunnyvale-Santa Clara, CA 1,407 40% 2.09 $41.65 Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT 544 14% 2.03 $38.50 Nueva York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA 10,964 14% 1.9 $45.91 Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV 3,426 2% 1.72 $40.19 Austin-Round Rock, TX 937 54$ 1.55 $33.36 Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA 2,168 27% 1.36 $29.07 FUENTE: Esmi & CityLab | UNIVISION



Nuevamente, Los Ángeles ocupa el primer puesto en términos de artistas empleados, es decir, artistas que trabajan con grandes y pequeñas empresas, organizaciones sin fines de lucro o agencias gubernamentales. Una vez más, los principales polosaparecen en varios lugares de la lista. Portland ocupa el segundo lugar, San Francisco el tercero y Seattle el cuarto. Nueva York está más abajo en la lista en el sexto y Washington DC en el séptimo. Kansas City ocupa el 10° lugar.

Los artistas empleados ganan mucho más dinero, pues ganan más de 40 dólares por hora en Los Ángeles, San Francisco, Nueva York y Washington DC. Varias áreas metropolitanas han registrado un crecimiento considerable en su número de artistas empleados. En Austin, la cantidad de artistas empleados creció en más del 50% entre 2011 y 2016; San José experimentó un crecimiento del 40% en los artistas empleados durante el mismo período.



Artistas independientes Nashville, en Tennessee, queda en primer lugar. Área metropolitana Empleos (2016) Porcentaje de cambio (2011-2016) Cociente de ubicación (2016) Ganancias promedio por hora Nashville-Davidson-Murfreesboro-Franklin, TN 1,511 11% 1.87 $11.08 Nueva York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA 11,782 10% 1.58 $10.87 Los Ángeles-Long Beach-Anaheim, CA 11,481 9% 1.55 $10.90 Las Vegas-Henderson-Paradise, NV 995 21% 1.54 $9.62 Buffalo-Cheektowaga-Niagara Falls, NY 349 11% 1.52 $10.97 Albany-Schenectady-Troy, NY 325 8% 1.49 $10.88 Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA 1,537 16% 1.44 $8.43 Austin-Round Rock, TX 1,149 35% 1.38 $10.74 Springfield, MA 270 29% 1.37 $10.08 Syracuse, NY 219 6% 1.37 $10.83 FUENTE: Esmi & CityLab | UNIVISION



La imagen cambia cuando se trata de artistas independientes. En este caso, Nashville ocupa el primer lugar. La ciudad de Nueva York sube al segundo lugar y Los Ángeles cae al tercer lugar. Las áreas metropolitanas del Cinturón del Óxido de Buffalo, Albany y Syracuse, que no están representadas en las otras listas, están entre los diez mejores en el caso de los artistas independientes, así como Las Vegas. Sin embargo, los artistas independientes ganan una fracción de lo que ganan sus homólogos empleados, con un promedio de aproximadamente 8.50 a 11 dólares por hora. Los artistas independientes en Portland, por ejemplo, ganan unos 25 dólares menos que los artistas empleados en el mismo lugar.

Si se toman en su conjunto, los artistas se concentran masivamente en solo unos pocos centros principales en todo Estados Unidos. Los 10 principales polos artísticos son el hogar de más de un 40% (42.3%) de los artistas, los cinco principales son el hogar de casi un tercio (32%) y los tres principales son el hogar de más de la cuarta parte (26.2%). A pesar de que los artistas pueden, en teoría, ubicarse en cualquier lugar, los artistas y los polos artísticos se encuentran entre los empleos y las actividades económicas más inestables y concentrados de la economía actual.



Artistas y músicos conocidos—incluyendo David Byrne, Moby y Patti Smith— han estado diciendo que a medida que ciudades como Nueva York, Los Ángeles y San Francisco se vuelven cada vez más caras, es probable que pierdan su talento artístico. Pero ése no parece ser el caso, al menos no todavía. Si bien es más difícil para los artistas más jóvenes, en apuros y aún no establecidos, vivir en estas ciudades, siguen siendo los centros artísticos más importantes del país. Curiosamente, los principales polos tecnológicos y del conocimiento, como Austin, Seattle, Portland, Nashville e incluso San José, en el corazón de Silicon Valley, también se encuentran entre las principales escenas artísticas del país.

Quizás esto se deba a que sus crecientes niveles de ingresos y crecimiento económico han atraído a los artistas. Pero es más probable que la demanda de artistas multimedia haya crecido en muchos de estos polos. Sin embargo, ver lugares como Buffalo, Syracuse y Albany entre los 10 mejores lugares para los artistas independientes sugiere que los artistas menos establecidos pueden estar empezando a buscar alternativas a las ciudades costosas.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.