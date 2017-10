Estas son las mejores ciudades (y vecindarios) para abrir un negocio

La gente suele usar Yelp para encontrar una buena pizzería, una peluquería o para leer comentarios apasionados de clientes sobre tiendas de estambre. Ahora, Yelp promete proporcionar un servicio diferente: ayudar a aspirantes a empresarios a decidir dónde abrir pequeños negocios. El informe ‘Perspectivas de la Economía Local’ de la compañía, publicado la semana pasada, le echa un vistazo a la salud económica de 50 ciudades de Estados Unidos, utilizando los datos generados por los usuarios de la compañía para el tercer trimestre de 2017.

El reporte clasifica las ciudades en una gama de oportunidades económicas, y monitorea el crecimiento neto en el número de empresas en una comunidad dada. El editor de datos de Yelp, Carl Bialik, quien fue el autor del informe, dice que el índice se construyó para ayudar a los empresarios a superar las expectativas: la mitad de las nuevas empresas fracasan en un período de cinco años.



publicidad

Bialik y su equipo de datos comenzaron eligiendo el llamado ‘Yelp 50’, un grupo de ciudades que representa una amplia franja de la economía estadounidense. En cada una de las nueve regiones de la Oficina del Censo de Estados Unidos, Yelp identificó las tres ciudades con el mayor número de empresas incluidas en Yelp y luego añadió 23 de las mayores ciudades de todo el país. Sobre la base de la información del sitio web, el sitio móvil y la aplicación móvil, analizaron aspectos como el número de comentarios recibidos, las visitas a páginas de empresas en Yelp, los registros, las búsquedas de direcciones, mensajes y respuestas a las empresas.

Usando estos parámetros, emparejados con información recopilada por Yelp sobre cuándo y por qué las empresas se establecen y se cierran, cada empresa recibió una ‘puntuación de oportunidad’, que representa la probabilidad de que se mantenga abierta. Los investigadores luego tomaron el agregado de la puntuación de cada negocio en una ciudad determinada para definir el orden del Yelp 50. La clasificación mide la salud económica de cada ciudad en tiempo real, pero también pretende proyectar las posibilidades de éxito de una nueva empresa si se asentara en una zona determinada.



Clasificación de Oportunidad Económica / Yelp

A las tres principales ciudades —Charlotte, Carolina del Norte; Jacksonville, Florida; y Omaha, Nebraska— se unen en los primeros lugares varias ciudades de clima cálido como Tampa, Florida; Las Vegas, Nevada; y Dallas y Houston, Texas. Varias metrópolis costeras a menudo asociadas con el alza de la riqueza se colocan en los últimos lugares: la Ciudad de Nueva York ocupa el 44; San Francisco y Seattle, el 47 y 48; y Boston es la última.

"Fue realmente sorprendente que algunas de las ciudades que se consideran a menudo las más dinámicas, las economías de mayor perfil, especialmente en las costas, no se encontraban entre las ciudades mejor clasificadas", dice Bialik.

La primera incursión de Yelp en el ámbito de la recopilación y distribución de datos es parte de una tendencia más amplia por parte de las empresas privadas que convierten su enorme cantidad de información sobre el comportamiento del consumidor en previsiones económicas. LinkedIn publicó recientemente sus conclusiones del Economic Graph Challenge, con la intención de usar sus datos de redes de profesionales para trazar el mapa de la economía mundial. El JP Morgan Chase Institute lanzó el Local Consumer Commerce Index, un índice que mide dónde está aumentando el gasto de tarjetas de crédito y débito, en gran medida basado en los datos protegidos de JP Morgan Chase. Y PayPal y Kiva han publicado investigaciones sobre cómo difieren los patrones de préstamos en línea en diferentes partes de Estados Unidos.



La comida hawaiana es la subcategoría comercial de más rápido crecimiento en los nuevos negocios este año, impulsada por un nuevo antojo estadounidense de poke.



"Es emocionante ver que las compañías abren más sus datos al público y a las autoridades", dice Arnobio Morelix, investigador principal de la Fundación Kauffman, un grupo de estudio sin fines de lucro que estudia y promueve el espíritu empresarial. "Una gran ventaja de los datos de Yelp es que son muy oportunos y escalables, y la empresa es lo suficientemente grande como para tener una amplia cobertura en todo Estados Unidos".

Las clasificaciones de Yelp no se alinean exactamente con los hallazgos del ïndice Kauffman, que clasifica la hospitalidad de 40 áreas metropolitanas estadounidenses hacia las empresas ‘startup’. En primer lugar, aunque el índice Kauffman se enfoca en la iniciativa empresarial, el análisis de Yelp no se limita a las empresas ‘startup’, y toma en cuenta las empresas, restaurantes y tiendas más establecidos. La lista más reciente de Kauffman pone el área metropolitana de Washington DC en el primer lugar, seguida de Austin en Texas, y Columbus, Ohio, ciudades que rondaban el 25º lugar de la Yelp 50. Aunque las clasificaciones de ciudades individuales difieren, Morelix ve cierta coincidencia en las tendencias más amplias. "Esto es definitivamente algo que vemos en algunos de nuestros parámetros: la actividad empresarial se expande más allá de los polos habituales", dice él. "Ya no solo se trata sólo de los sospechosos habituales".



publicidad

Bialik tiene la hipótesis de que los mayores costos en las principales ciudades les dificultan la supervivencia a los nuevos negocios. "Un alto alquiler para los residentes significa que hay menos crecimiento en los consumidores cerca de donde se ubiquen las empresas; también hay menos empleadores potenciales cerca", dice. "El salario que se tendría que pagar sería más alto en relación con otras ciudades para que el empleado tenga un estilo de vida cómodo en la ciudad. También, directamente, el alquiler que una empresa tendría que pagar [podría ser prohibitivo]".

Yelp también clasificó las ciudades principales por el porcentaje de crecimiento neto en el número de empresas. Este parámetr, aunque a menudo se correlaciona con las oportunidades económicas, se basa exclusivamente en la apertura de nuevos negocios, no en las clasificaciones o la cantidad de páginas vistas. Las Vegas, Charleston, Houston y Dallas tienen altas puntuaciones también aquí, pues todas crecieron alrededor de un 1% de julio a septiembre de 2017.



Las 10 mejores ciudades por porcentaje de crecimiento neto en el número de empresas / Yelp

En una escala incluso menor, Yelp clasificó los vecindarios individuales cuya oportunidad económica había mejorado más en el año hasta la fecha. Esta vez, cualquier vecindario del país fue elegible, y los diez primeros vecindarios representan una gran variedad de regiones.



Los mejores vecindarios para crear una empresa La empresa Yelp utilizó sus datos para identificar las zonas específicas donde hay más crecimiento neto de empresas en EEUU. Ranking Vecindario Ciudad 1 French Quarter Charleston, Carolina del Sur 2 Midtown Detroit, Michigan 3 Alumn Rock/East Foothills San José, California 4 Carmel Valley San Diego, California 5 Silver Lake Los Ángeles, California 6 Ballston Arlington, Virginia 7 Wauwatosa Milwaukee, Wisconsin 8 Admiral Seattle, Washington 9 North Buffalo Buffalo, Nueva York 10 Stonestown San Francisco, California FUENTE: Yelp | UNIVISION

¿Cuál es el tema común aquí? "Estos [vecindarios] suelen estar lejos del centro de la ciudad y en ellos se ubican grandes centros minoristas", dice el informe. Stonestown, por ejemplo, es el hogar de la enorme plaza comercial Stonestown Galleria y la Universidad Estatal de San Francisco; Wauwatosa es un enclave suburbano al oeste de Milwaukee, con bajos índices de pobreza. Una excepción es el Midtown de Detroit, una renaciente zona de Midtown, en el corazón de la ciudad que alberga la Universidad Estatal de Wayne y colinda con la sede de Quicken Loans de Dan Gilbert. Medir el crecimiento comercial neto como un indicador de la salud económica favorece tales escenarios de rápida gentrificación: para empezar, menos empresas significa menos competidores que dificulten el ingreso, y una afluencia de más residentes ricos implica un aumento de la demanda de bienes.



publicidad

Yelp también logró determinar qué tipos de empresas son particularmente propensas a tener éxito. Los servicios de planificación de eventos y las llamadas empresas de ‘Vida Activa’ (todo desde yoga y clases de cardio hasta las clases de pesca con mosca) han experimentado el mayor aumento en el crecimiento comercial neto, mientras que la venta minorista tradicional, un sector que incluye centros comerciales y supermercados, ha "tenido un año difícil", dice el informe. Aunque los restaurantes se clasificaron en décimo lugar en crecimiento neto, Yelp pronostica que prometen la más rápida mejora potencial. La comida hawaiana está muy de moda: es la subcategoría comercial de más rápido crecimiento en los nuevos negocios este año, impulsada por un nuevo antojo estadounidense de poke. Si usted no puede logra tener éxito con su nuevo restaurante de poke en Charlotte, Carolina del Norte, probablemente es su propia culpa.

Una gran advertencia: las clasificaciones de Yelp se basan en los datos del consumidor, y la utilización de esos conjuntos de datos no tradicionales puede tener ciertos inconvenientes. "El proceso que los genera no está diseñado para generar datos", dice Morelix de Kauffman. "Si usted usa, por ejemplo, perfiles de medios sociales para analizar dónde comienzan las empresas, probablemente tendrá una gran medida de las empresas que utilizan los medios de comunicación social, pero no necesariamente de todas las empresas". Aunque Yelp cuenta con un sistema integral para el registro de nuevas empresas conforme éstas abren, no las abarca todas. Y si un negocio no existe en el mundo de Yelp, queda completamente fuera del análisis.



publicidad

Sin embargo, dado que muchos miles de empresas están incluidos en el inventario de Yelp, dicen que su información puede funcionar como un buen complemento de los registros del censo, que se actualizan con menor frecuencia y son menos detallados en su alcance. "El gobierno tiene buenos datos sobre el código postal y a nivel de condado, y nosotros vamos hasta el nivel del sector empresarial", dice Bialik. "Es un complemento de los datos oficiales, y supongo que se complementa en ambos sentidos: pensamos que el censo es muy bueno y queremos ampliarlo, y esto lo amplía".

Yelp planea publicar más de estos informes, con actualización de clasificaciones y análisis, para ayudar a las ciudades a estar al tanto de sus fortalezas y debilidades; para ayudar a las corporaciones (como Amazon) a determinar a dónde trasladarse o construir nuevas instalaciones, para ayudar a los desarrolladores a determinar dónde construir unidades residenciales, y por supuesto, para ayudar a las empresas a determinar dónde prosperarían o fracasarían.

Para los solicitantes de empleo, desgraciadamente, estos informes pueden ser menos útiles: en 2017, la gran cantidad de nuevas empresas no aumentó la cantidad de empleos creados. "Vemos esto como una especie de "nueva naturaleza del empresariado", dice Morelix. "Las empresas de alto crecimiento no crean tantos empleos como en el pasado".



publicidad

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.