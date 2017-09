¿Dónde debe construir su nueva sede Amazon? Estos son nuestros candidatos

Desde que Amazon anunció su búsqueda de una afortunada ciudad para albergar su segunda sede, la especulación ha estado rampante.

Hay razones para esto. La primera sede de Amazon, en Seattle, emplea a 40,000 personas y ha dado un impulso a la economía local del orden de los 38,000 millones de dólares en inversiones. A la ciudad que albergue la segunda sede (o HQ2) se le promete una afluencia de 50,000 nuevos puestos de trabajo (muchos pagados en sueldos de seis cifras), 5,000 millones de dólares en inversión inicial en la ciudad y al menos 8 millones de pies cuadrados de desarrollos.

La batalla por la licitación ya ha comenzado. 55 ciudades estadounidenses cumplen con el criterio de base de población de al menos un millón de personas. Otros factores en la solicitud de propuestas de la compañía incluyen: acceso de la aviación (si fuera internacional, mejor aún), fuerza laboral talentosa (reforzada por la proximidad a una universidad), incentivos fiscales y espacio para albergar los aproximadamente 8 millones de pies cuadrados que Amazon requiere para alojar esta enorme operación.

Sin embargo, la cuestión más delicada es la afinidad cultural. ¿Qué ciudad puede proporcionar las comodidades necesarias para un ejército de techies, un grupo demográfico que está acostumbrado a disfrutar de las cosas buenas de las grandes ciudades de Estados Unidos? En este ámbito , los criterios clave incluyen la densidad, las opciones de transporte y la escena del ocio para la Clase Creativa, preferiblemente incluyendo edificios históricos, muchos restaurantes y vida nocturna, y oportunidades para la recreación al aire libre.



La posibilidad de efectos negativos no se puede tomar demasiado a la ligera. La posición dominante de Amazon en Seattle ha sido culpada de los exorbitantes costos de la vivienda y asociada con un aumento de la población sin hogar en la ciudad. "Presten atención, residentes de otra ciudad estadounidense", escribe el columnista de Seattle Times Danny Westneat, "Amazon está a punto de hacer estallar una bomba de prosperidad en su ciudad".

Desde un punto de vista práctico, las ciudades grandes y prósperas como Los Ángeles o Nueva York están entre las más idóneas para manejar esta situación. Pero no están acordes con lo que, al menos, parece ser un esfuerzo para identificar una ciudad a la que también podría venirle muy bien un impulso económico y laboral.

La pregunta ahora es qué ciudades encajan en la ‘zona de habitabilidad’: no tan próspera que esté experimentando una aguda crisis de la vivienda, pero lo suficientemente exitosa como para tener una profunda reserva de talento y una atractiva escena urbana del ocio. Solamente una ciudad puede salir victoriosa, pero ¿cuál será? Presentamos la lista especulativa para acabar con todas las listas especulativas (sin ningún orden en particular).





Atlanta





La ciudad más poblada de Georgia alberga al aeropuerto más transitado del mundo, hub de la aerolínea Delta. iStock/SeanPavonePhoto



Ventajas: Los expertos y los urbanistas de sillón por igual han alabado las ciudades con buenos aeropuertos por considerar que son una prioridad en la la lista de observación de Amazon. Atlanta alberga el aeropuerto más transitado del mundo por tráfico de pasajeros, y es el hogar de Delta Airlines, que, como señala Bloomberg, también tiene un centro en el aeropuerto Seattle-Tacoma, en la ciudad natal de Amazon. La ciudad tiene una profunda y rápidamente creciente reserva de talento en el sector de la tecnología. Según la Institución Brookings, la prolongada presencia de empresas con avanzada tecnología de la cadena de suministro—como Coca Cola, Home Depot y UPS—también podría ayudar a atraer el tipo adecuado de talento. El bajo costo de la vida, la proximidad a grandes universidades, y la creación de una presencia en el otro extremo del país se suman al atractivo de la ciudad.



Desventajas: La mayor desventaja de Atlanta es su extensión urbana y las maneras en que afecta la vida cultural de la ciudad. Como dijo el columnista del Seattle Times, HQ2 Atlanta no funcionaría "a menos que Amazon quisiera construir un distrito como el de Seattle en la propia ciudad". De hecho, éste sería el caso de muchas de las ciudades contendientes en expansión en Estados Unidos. Las diferencias políticas también podrían convertirse en un problema en este estado republicano.





Austin





La capital de Texas, históricamente liberal y conocida por el Festival SXSW, también alberga a la sede central de Whole Foods. iStock/ablokhin



Ventajas: Austin podría cumplir muchos de los requisitos del equipo de recursos humanos de Amazon: la proximidad a una gran universidad, una densa vida urbana, una gran reserva de talento existente y una próspera escena de comida y música. La ciudad ya alberga la sede de Whole Foods, empresa que Amazon compró este año, lo que abre la posibilidad de una deliciosa sinergia. Por lo menos un observador ha especulado que ubicarse en Austin u otra ciudad de un estado republicano podría congraciar la compañía con los legisladores republicanos, en un momento en que el presidente dirige frecuentes ataques personales contra el director ejecutivo y ha amenazado con demandas antimonopolio contra la empresa.

Desventajas: Por otro lado, una empresa como Amazon no quiere correr el riesgo de alienar a sus empleados y a sus ricos clientes, de inclinaciones progresistas, ubicándose en un estado con leyes discriminatorias. En mayo, Jeff Wilke, director ejecutivo de Consumidores Globales de Amazon fue uno de los muchos ejecutivos de la tecnología que firmaron una carta dirigida al gobernador de Texas, Greg Abbott, advirtiendo de las repercusiones comerciales de la ley estatal que limita el uso de los baños por parte de los estudiantes transgénero. Ese proyecto no pasó de la legislatura estatal, pero los futuro enfrentamientos con los legisladores del Partido Republicano parecen inminentes. Es posible que Amazon insistiría sobre ciertas políticas sociales como parte de su paquete de incentivos. Aunque será imposible para Amazon evitar el polarizado clima político del país, en particular en un estado republicano, el mayor problema de Austin es probablemente su diminuto aeropuerto.



Denver





El escaso acceso al transporte público podría jugarle en contra a Denver. La 16th Street, en la foto, es una de sus pocas calles peatonales. iStock/AlbertPego



Ventajas: Esta metrópolis en proceso de urbanización, escondida en las montañas de Colorado, ocupa un lugar muy alto en calidad de vida, especialmente para los techies millennials que Amazon suele emplear: muchas cervecerías, oportunidades al aire libre, y una reputación de tener una población diversa y la ‘ afinidad comunitaria cultural’ que Amazon dice estar buscando. Ya es hogar de una animada escena de empresas "start-up", y salpicada de oficinas de empresas tecnológicas más establecidas como Google, Twitter, Oracle e IBM. Y en esta ciudad no costera, hay más tierra por menos dinero. Por esas razones, el Upshot escogió sin dudarlo a Denver como número uno, después de eliminar más de 50 ciudades utilizando los criterios de solicitud de propuestas de Amazon.



Desventajas: Aunque Denver cuenta con un excelente acceso al excursionismo, lo que no es tan bueno es su acceso al transporte público—el gerente general del Distrito Regional de Transporte Phil Washington describe a Denver como ‘una ciudad de automóvlies’, especialmente cuando se le compara a Seattle, Nueva York, San Francisco y Washington DC. Pero eso está cambiando lentamente conforme la ciudad aumenta las inversiones en la infraestructura de transporte. (Denver está entre las mejores ciudades de Estados Unidos al considerar la cantidad de empleos a los que sus residentes tienen acceso durante la hora pico de la mañana). Y quizás Amazon quiere irse aún más lejos—cultural y geográficamente—de su actual sede en Seattle.





Toronto





Elegir a Toronto significaría someter a Amazon a un alza de impuestos, tras convertirse en una empresa binacional. Entonces, ¿subirían los precios para los consumidores? iStock/Steven_Kriemadis



Ventajas: El primer ministro canadiense Justin Trudeau ha hecho hasta lo imposible por crear un clima favorable para las empresas tecnológicas. Toronto fue nombrada recientemente la ciudad de tecnología de más rápido crecimiento de América del Norte por la inmobiliaria CBRE, y alberga modernas empresas ‘start up’ como Bitstrips, la compañía responsable de Bitmoji. Toronto tiene una gran cantidad de espacio desarrollable en el núcleo urbano. "Waterfront Toronto" es el mayor proyecto de reurbanización en América del Norte, pues prevé añadir 40,000 nuevos empleos y 40,000 nuevas viviendas en los próximos 25 años. El Sidewalk Labs de Google está presuntamente interesado en la construcción de un vecindario inteligente allí, lo cual se sumaría a su prestigio tecnológico.



Desventajas: Aunque las áreas metropolitanas canadienses fueron excluidas de una serie de listas, incluyendo la de Upshot, este análisis hecho por un científico canadiense de datos compara a Calgary, Toronto, Vancouver, Edmonton y Ottawa-Gatineau, y Toronto queda en segundo lugar, perdiendo ante Calgary. Sus tiempos de desplazamiento al trabajo ligeramente mayores (un promedio de 30.3 minutos en comparación con los 25.2 minutos de Calgary) y su distancia de las áreas de recreación natural hacen a Toronto menos atractiva para quienes quieren una manera fácil de salir de la ciudad y visitar sus alrededores. Sin embargo, no hay muchas probabilidades de que todo se reduzca a Calgary contra Toronto, porque trasladarse a Canadá no parece ser del interés de Bezos: la empresa estaría abriéndose hasta a un 15% de impuestos al comprador extranjero, en medio de una multitud de otros problemas legales y regulatorios asociados con ser una empresa binacional. Ubicarse al norte también podría ser una mala idea para una empresa que está luchando contra los legisladores estadounidenses, y recalcando su identidad como una marca estadounidense.





Washington DC





Jeff Bezos, CEO de Amazon, tiene una relación especial con la capital: en enero compró una casa por 23 millones de dólares en el vecindario de Obama. iStock/amedved



Ventajas: La proximidad al poder hace de Washington DC una jugada política estratégica para Amazon. Donald Trump ya ha declarado una especie de guerra contra el gigante de la tecnología, publicando airados tuits sobre el daño que les hace a los contribuyentes minoristas y culpando a la empresa por la pérdida de empleos en todo el país. Tal vez volverse vecina del presidente —y crear varios miles de empleos para otros residentes de Washington DC— alentaría a Trump a ser más tolerante. Y no hay escasez de universidades dentro de la ciudad o cerca de ella en Maryland y Virginia.

Richard Florida apunta a la literatura sobre las ubicaciones de las sedes que sugiere que la preferencia de los directores ejecutivos determina dónde se asientan las empresas. Después de comprar el Washington Post, Jeff Bezos tiene lazos comerciales y residenciales con el distrito—en enero compró una casa de 23 millones de dólares allí, en el actual vecindario de Obama (también tiene propiedades en Beverly Hills y Manhattan). ¿Por qué no acortar el tiempo de desplazamiento?



Cuando se busca una ubicación física para la propiedad, puede parecer que a la ciudad geográficamente pequeña le falta espacio: pero Kriston Capps de CityLab sugiere reutilizar el Robert F. Kennedy Memorial Stadium, que dejará de acoger al equipo de la Major Soccer League de la ciudad a finales de octubre. Abarca 190 acres, está rodeado de lugares de estacionamiento, y ubicado a cuadras de la estación de metro de Stadium-Armory.

Desventajas: Aunque los funcionarios de la ciudad de Washington han expresado interés en recibir a la empresa, el alto costo de la vida y los densos patrones de construcción podrían ser un punto de conflicto. Para alquilar un apartamento, los residentes pagan un promedio de 2,130 dólares al mes, y desplazarse desde Baltimore, que es más asequible, tarda una hora. Y adquirir espacio para oficinas en el distrito central de negocios cuesta un promedio de 595 dólares por pie cuadrado, inferior a los precios del centro de Seattle, pero aún así un alto precio cuando se multiplica por 8 millones.

En definitiva, la proximidad al poder político puede ser un arma de doble filo: los vecinos no siempre se llevan bien y la ciudad tiene la reputación de ser un tipo diferente de ciudad de empresas. Incluso el RFK Stadium —un sitio potencial para el campus— no pertenece a la ciudad: es arrendado en una asociación público-privada por Events DC del Servicio de Parques Nacionales, bajo la condición de que la tierra se utilice únicamente para deportes y recreación. Amazon necesitaría que el congreso aprobara un proyecto de ley para cambiar los términos de dicho contrato de arrendamiento, lo cual Capps considera que podría lograrse fácilmente.



Nueva Orleans





El único espacio para construir el HQ2 en Nueva Orleans sería en zonas potencialmente inundables, pero el costo de vida es absolutamente más barato comparado con el de otras ciudades en EEUU. iStock/Photoservice



Ventajas: Si Bezos quiere realmente demostrar responsabilidad corporativa, Brentin Mock de CityLab argumenta que poner HQ2 en Nueva Orleans es la mejor opción. Necesita el aporte económico y la creación de empleos, quizás más que cualquier otra ciudad candidata potencial, dice. Y atraer a nuevos trabajadores a una ciudad que lucha por mantenerse a flote en lugar de establecerse en una ciudad relativamente exitosa le daría a Amazon quizás el mayor potencial para ampliar las oportunidades económicas.

Construir una sede desde cero sería costoso, porque el único espacio disponible se encuentra en zonas inundables. Sin embargo, Mock sugiere que retroadaptar una estructura existente —como el edificio del antiguo Charity Hospital o el edificio del New Orleans World Trade Center— le daría a Amazon un excelente inmueble en el centro a un precio inferior. Quizás el diseño del campus podría contribuir a los objetivos de resiliencia ambiental de la ciudad. El costo de la vida es relativamente barato, y su multitud de ofertas culturales podría ser un éxito con los nuevos empleados de Amazon.



Desventajas: Aunque poner una sede de Amazon en Nueva Orleans podría representar una inversión socialmente responsable en una ciudad estadounidense, no significa que es probable que suceda. Además de ubicarse en los últimos lugares en algunos de los criterios básicos de la empresa como la reserva de talento en la tecnología, la ciudad también se encuentra en un estado muy republicano con algunas políticas sociales hostiles, y ni hablar de los problemas ecológicos de la ciudad. E incluso para los residentes de Nueva Orleans, la elección podría tener consecuencias adversas. Traer una gran afluencia de trabajadores de la tecnología a la ciudad podría provocar un desplazamiento dramático. Es probable que este problema surja en cualquiera ciudad que Amazon escoja, pero debido a su pequeño tamaño y su historia después del paso de Katrina, la diversidad racial y socioeconómica de Nueva Orleans es particularmente vulnerable.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.