Por qué Las Vegas tiene leyes de armas de fuego tan permisivas

Este lunes, los estadounidenses despertaron con la noticia del peor tiroteo masivo en la historia moderna.

La noche anterior, un hombre de raza blanca —identificado como Stephen Paddock, de 64 años— abrió fuego desde su habitación en el piso 32 del Mandalay Bay Resort en Las Vegas en contra de una multitud de asistentes a un concierto. Mató a 58 personas e hirió a cientos más. "Fue un acto de pura maldad", dijo el presidente Donald Trump en un breve comunicado divulgado el lunes.

Posteriormente, la policía encontró al tirador muerto, aparentemente producto de un suicidio, en su habitación de hotel. También encontraron 19 fusiles y cientos de cartuchos de municiones, según The New York Times. Los detalles acerca de la naturaleza de las armas de Paddock, dónde las consiguió, por qué se decidió a usarlas de esta forma y si tuvo ayuda, aún no están claras. "No tenemos ni idea de cuál era su sistema de creencias", dijo a la prensa Joseph Lombardo, sheriff del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas.





Como ha sucedido con los tiroteos masivos en el pasado, la tragedia en Las Vegas reavivó el debate sobre el control de armas. La evidencia sugiere que mayores restricciones sobre las armas y las municiones pueden minimizar las bajas masivas de este tipo. Las leyes de armas de fuego de Las Vegas son bastante laxas. En ese sentido, las normas de esta ciudad y de Nevada no son la excepción, sino la regla. Incluso aunque los votantes abogan por leyes para endurecer las leyes estatales de armas de fuego, las leyes de prelación y las sentencias judiciales se han convertido en un importante obstáculo que impide el avance.

Como explica Newsweek, el estado de Nevada permite la compra de rifles, escopetas o pistolas en cualquier cantidad, sin licencia. Estas armas de fuego no necesitan estar registradas. También es legal portar armas abiertamente sin un permiso, u ocultas, con un permiso. Los rifles, ametralladoras, rifles de calibre 50 y cargadores de gran capacidad están permitidos, en cumplimiento con los lineamientos federales. El condado de Clark, donde se encuentra Las Vegas, tiene algunos requisitos de licencias adicionales. Pero estos requisitos no pueden hacer mucho, dado que la legislatura del estado de Nevada tiene fuertes poderes de prelación relacionados con las armas, es decir, no les permite a sus ciudades y gobiernos locales imponer restricciones más estrictas sobre las armas de fuego.



"Al igual que la mayoría de los estados del país, Nevada tiene leyes de armas de fuego relativamente permisivas", dice Adam Winkler, experto en la segunda enmienda en la UCLA y autor de Gunfight: The Battle over the Right to Bear Arms in America.

La cosa es que Nevada tuvo un mandato por parte del electorado para restringir las armas de fuego. En noviembre de 2016, los votantes del condado de Clark impulsaron la aprobación de una medida de votación estatal que extendía las comprobaciones de antecedentes para la venta de armas de fuego. Pero un mes más tarde, esto fue bloqueado. El fiscal general Adam Laxalt señaló en un dictamen que un grave error legal en la redacción de la medida le quitaba al estado ‘toda autoridad’ para aplicar estas comprobaciones. En mayo de 2017, el Las Vegas Sun criticó la medida en un editorial:



A menos que usted haya nacido con un gen de la credulidad extra, tendría que preguntarse si Laxalt realmente estaba motivado por la política en lugar de la ley. Siendo un conservador republicano que prácticamente ha anunciado que va a postularse para gobernador en 2018, Laxalt ha ganado mucho entre los simpatizantes de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y otros votantes republicanos de hueso colorado al intentar torpedear una medida sobre armas de fuego modesta y completamente razonable.



Nevada es sólo la punta del iceberg. En la Universidad de Boston, Michael Siegel y Molly Pahn han creado una base de datos completa y actualizada de las legislaciones de armas de fuego de cada estado entre 1991 y 2017 y las han visualizado en mapas. Su gran conclusión es que se está avanzando en sentido contrario a lo que el electorado de Nevada quería. " Hay un movimiento general que los grupos de presión en favor de las armas están impulsando para facilitar aún más la obtención y el uso de armas de fuego", dice Siegel, un profesor de Salud Comunitaria de la Universidad de Boston, al explicar la tendencia durante las últimos décadas.

Más y más estados promulgaron leyes "Stand Your Ground" (Defiende Tu Territorio) que les permiten a las personas disparar sus armas sin repercusiones si se sienten amenazadas (esta ley salió a relucir durante el juicio de George Zimmerman, el hombre que disparó y mató a Trayvon Martin). Muchas nuevas legislaciones les otorgan impunidad a los fabricantes de armas, según los informes de Siegel y Pahn.



Pero he aquí el hecho más importante: en la mayoría de los estados, los municipios individuales tienen una capacidad limitada para adoptar sus propias leyes más restrictivas, porque sólo cinco estados no tienen leyes que restringen la legislación local. Otros tres permiten un tipo limitado de leyes locales de armas de fuego.

"Éste es uno de los ámbitos en el que los grupos de presión en favor de las armas de fuego han sido más efectivos", dice Siegel. "Monitorean los 50 estados… Si tuvieran que ir de ayuntamiento en ayuntamiento les sería muy difícil".

A continuación se muestra una captura de pantalla de un mapa de la base de datos pública de Siegel. Los estados resaltados son donde las leyes de prelación locales de control de armas de fuego no existen o tienen alcance limitado:





Los investigadores midieron las legislaciones basándose en tres tipos de legislaciones que limitan la prelación estatal en cuanto al control de armas y otorgaron un punto por cada una. Una puntuación de 3 significa que el estado tenía las tres.

Por supuesto, ninguna ley de control de armas podría haber evitado lo que sucedió en Las Vegas. Paddock, por ejemplo, podría incluso haber pasado las estrictas comprobaciones de antecedentes a fin de obtener sus armas. Pero en conjunción con otras, dicha legislación puede ayudar a limitar el alcance y la magnitud de los daños. Una prohibición de los cargadores de gran capacidad —los cuales más de la mitad de los tiradores masivos han utilizado, y que Paddock bien pudo haber usado— podría haber debilitado la violencia del ataque en Las Vegas.



Pero, a diferencia de otras naciones, Estados Unidos no parece estar encaminado hacia un futuro con mayores regulaciones, a pesar del aumento en los tiroteos. La Asociación Nacional del Rifle ha sabido convertir la segunda enmienda en un coloso cultural, impulsando las leyes en favor de las armas de fuego a nivel estatal y federal. El costo es incidentes como el del domingo en Las Vegas y el que ocurra después de éste.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.