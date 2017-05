"No permitiremos que Texas sea la nueva frontera antiinmigrante"

Desde que el proyecto de ley antiinmigrante SB fue introducido en la legislatura estatal de Texas, United We Dream lo denunció con incesantes protestas. Para nosotros es una de las medidas más racistas y antiinmigrantes que se haya visto. Es incluso más severa que la controversial SB1070 de Arizona conocida como la ley 'enséñame tus papeles', que autoriza que la policía cuestione el estatus migratorio de quienes ellos perciben como inmigrantes indocumentados.

Con su alarmante aprobación y firma este pasado fin de semana del gobernador Greg Abbott, mi familia en Dallas y nuestra red de jóvenes inmigrantes está ya en alerta nacional y lista para luchar contra la SB4 hasta ver su eliminación. No podemos permitir que Texas, mi hogar desde que era una infante, se convierta en la nueva frontera antiinmigrante y en el epicentro de las políticas de odio de Trump.



La medida no es más que un intento a aterrorizar a latinos y a familias inmigrantes como la mía que todavía vive en Dallas y las que viven en todo Texas, el segundo estado más grande de la nación. Además, la SB4 es la encarnación no sólo de la ley de Arizona estilo “enséñame tus papeles” sino también de la agenda antiinmigrante que la administración Trump.

La ley no simplemente obliga que las autoridades locales colaboren como agentes migratorios. Esta también permite que la policía discrimine abiertamente contra cualquier persona que “parezca inmigrante” por el color de su piel; permite perseguir a familias en refugios, en escuelas y universidades, e incluso permite cuestionar a niños sobre su estatus migratorio. Como si fuera poco, la ley promete multas a funcionarios electos y líderes policiales que rehusen seguir las leyes federales de inmigración.



Lo peor es la SB 4 es solo una de varias propuestas a nivel nacional estilo 'enséñame tus papeles' que buscan criminalizar a inmigrantes. La legislatura estatal de la Florida también intentó establecer su propia versión mediante nueve proyectos de ley pero gracias a la presión de un sinnúmero de grupos proinmigrantes, United We Dream incluido, las propuestas antiinmigrantes y antirefugiados, fueron derrotadas al cierre del período legislativo que culminó esta semana. Algunas de las medidas inspiradas por la visión antiinmigrante de Trump, intentaban penalizar a familias solo por su estatus migratorio. En Carolina del Norte, la SB145 es una de varios proyectos de ley que también buscan castigar a ciudades y universidades que no cumplan con las leyes federales de inmigración.

Seamos claros. Estas leyes no reflejan la voluntad del pueblo. Esto se trata de odio y de seguir la táctica de Trump de aterrorizar a comunidades vulnerables. Nosotros vamos a intensificar nuestra lucha y seguir alzando nuestras voces de repudio a nivel nacional. De hecho, cientos de madres ya se están preparando para protestar frente a la mansión del gobernador Abbott en Texas este fin de semana. No vamos a permitir que destruyan el estado que me vio crecer con políticas racistas y xenóbofas para criminalizar a familias trabajadoras, ni tampoco a esta nación que le ha abierto las puertas a inmigrantes desde su creación. No se trata solo de luchar por jóvenes inmigrantes, sino también por el futuro de nuestros padres.



Yo he vivido en carne propia lo que es la separación de familias. Mi padre fue deportado a México hace 9 años dejándonos a mis hermanas a mi mamá y a mí sin su apoyo. Dos de mis hermanas son ciudadanas estadounideses. Mi hermana menor y yo tenemos DACA, pero mi mamá sigue indocumentada. La ley SB4 no hará distinción. Para las autoridades, todas seríamos blanco de detenciones y deportación.

Durante ley antiinmigrante SB 1070 en Arizona hubo un masivo boicot económico que le trajo pérdidas millonarias al estado. Estamos listos para ir más allá con tal de detener la ley SB4 en Texas y otras similares alrededor de la nación y hacemos un llamado a que personas de conciencia se unan en oposición a esta visión tan peligrosa. Estamos aquí para quedarnos y no nos van a silenciar. Sabemos que algún día veremos cómo el gran estado de Texas acogerá a todos los inmigrantes, incluyéndome a mí y a mi mamá, porque Texas es nuestro hogar.