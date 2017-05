La curiosa iniciativa en Gran Bretaña para atraer nuevos votantes: cerveza gratis

En una nación como Reino Unido, que comienza a hartarse de ir a elecciones de manera tan frecuente y decisiva, ¿cómo se podrá seducir a más electores de cara a las elecciones generales del próximo mes? ¿Por qué no empezar con cerveza gratis?

Y no se trata de una promesa vacía, sino de una oferta verdadera al electorado británico que se ha extendido a lo largo y ancho de la nación. Con los comicios previstos para el venidero 8 de junio, 52 bares están ofreciendo una pinta de cerveza, cortesía de la casa, a todo aquel que se registre para votar y que traiga consigo, impreso, el mensaje electrónico de confirmación. Los votantes que participen de la campaña “Vote This Year Get Free Beer” (Vote este año, beba cerveza gratis) también serán incluidos en una lotería de entradas a un festival de música que se realizará próximamente. Puede sonar algo desesperado, pero los tiempos actuales no lo son menos.



Basta considerar el estado de la política electoral del Reino Unido en los años recientes. En septiembre de 2014, los escoceses rechazaron por estrecho margen una propuesta de independencia. Al verano siguiente, la última Elección General en Gran Bretaña, ocurrida en mayo de 2015. Y ni siquiera un año ha transcurrido desde el funesto referendo en que ganó el Brexit, que condujo a la dimisión del entonces primer ministro David Cameron y precipitó, en parte, el proceso electoral del próximo mes.

Si se analiza la cobertura general de las pasadas elecciones presidenciales en Estados Unidos y, para observadores más cercanos a los medios, las de Holanda y Francia, se comprenderá que algunos electores puedan sentirse un poco fatigados. Cuando esta mujer en Brístol, por ejemplo, mostró su indignación en relación con el anuncio de las próximas Elecciones, un puñado de tuiteros británicos se movilizó para respaldarla por medio del sarcástico hashtag #JeSuisBrenda. “¿Me estás molestando? ¿En serio otra más?”, dijo la entrevistada en el video a continuación.

Con todo, estas serán unas elecciones cruciales para Reino Unido. Como bien lo reseña el sitio web de la campaña antes mencionada: “cada voto va a afectar directamente lo que suceda con nuestro Servicio Nacional de Salud, nuestras escuelas y universidades, nuestra economía, así como la relación que tenemos con el resto del mundo”.

Esta vez, el lupulado gesto de registrarse pudiera estar mediado por el desenlace nada feliz del Brexit. En medio de la resaca de las elecciones de junio pasado, se reportó –al principio con cierta hiperbolización de los hechos– que los jóvenes votaron en mucho menor cuantía que los adultos, pese a tener que vivir mucho más tiempo cualquier decisión resultante del Brexit. La iniciativa pretende aglutinar a más jóvenes para que ejerzan su derecho al voto, más a partir de la publicidad con que cuenta, que con la oferta real de cerveza gratis. Además, los jóvenes británicos beben de hecho menos alcohol que las generaciones mayores. Aquel que esté preocupado por la apatía tradicional de los votantes podría recuperar su optimismo al revisar los siguientes datos.



De acuerdo a este gráfico, en los jóvenes se están inscribiendo masivamente para votar en el último mes.

Según datos del gobierno británico, casi medio millón de personas de edades comprendidas entre 18 y 24 años se ha registrado para votar desde el último mes, mucho más que de cualquier otro grupo etario. Es dable esperar que haya más inscripciones entre los jóvenes, muchos de los cuales recién es que pueden hacer uso de ese derecho o simplemente se mudaron hace poco, por lo que necesitarían una nueva cédula con su nueva dirección. El repunte del número de registros sigue siendo llamativo. Y todo indica que, cervezas gratis aparte, las terceras elecciones nacionales en dos años no han hecho aún del todo indiferentes a los votantes más jóvenes de la nación.



